Источник: ещё один экс-президент «Реала» госпитализирован с симптомами коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Фернандо Мартин доставлен в реанимацию одной из больниц столицы Испании с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Marca. 72-летний функционер возглавлял «Реал» в 2006 году — после отставки Флорентино Переса и до избрания Рамона Кальдерона.

21 марта ушёл из жизни экс-президент «Реала» Лоренсо Санс, за несколько дней до этого госпитализированый с коронавирусом.

Ранее сообщалось, как в Испании отреагировали на смерть от коронавируса экс-президента «Реала» Санса.