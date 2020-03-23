Источник: ещё один экс-президент «Реала» госпитализирован с симптомами коронавируса
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Об этом сообщает Marca. 72-летний функционер возглавлял «Реал» в 2006 году — после отставки Флорентино Переса и до избрания Рамона Кальдерона.
21 марта ушёл из жизни экс-президент «Реала» Лоренсо Санс, за несколько дней до этого госпитализированый с коронавирусом.
Ранее сообщалось, как в Испании отреагировали на смерть от коронавируса экс-президента «Реала» Санса.