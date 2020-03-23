Мухаммед Али против всех: кто из боксёров способен побороться за звание лучшего тяжеловеса в истории

Руководство Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) объявило о проведении кибертурнира легенд-тяжеловесов. Однако в виртуальном первенстве, схватки которого будут симулированы в видеоигре Fight Night Champion, не нашлось места нескольким легендарным атлетам. О том, кто на самом деле мог составить компанию Мухаммеду Али в турнире лучших из лучших, — в материале RT.

В то время, когда в мире бушует эпидемия коронавируса, организаторы многих спортивных соревнований ломают голову над тем, как привлечь внимание аудитории. Учитывая тот факт, что сейчас проведение турниров практически не представляется возможным, многие обратились к возможностям киберспорта. Исключением не стали и руководители Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), объявившие о проведении виртуального турнира легенд тяжёлого веса, в котором примут участие звёзды весовой категории. Сражения между атлетами будут симулированы в игре Fight Night Champion.

Однако тот факт, что видеоигра была выпущена в далёком 2011 году и уже тогда имела ограниченный состав участников, многие ярчайшие представители дивизиона остались за пределами восьми счастливчиков. И если присутствие таких легенд, как Мухаммед Али, Джордж Форман и Майк Тайсон выглядит вполне логичным, то попадание других в список восьми лучших, напротив, вызывает удивление. Тот же Эрик Эш хоть и одержал 77 побед, никогда не дрался за титулы ведущих организаций, а Дэвид Хэй может гордиться лишь тем, что поставил точку в карьере Николая Валуева и выстоял в бою с Владимиром Кличко.

RT попробовал исправить «ошибку» WBCC и составить более объективный рейтинг десяти самых впечатляющих боксёров-тяжеловесов, которые могли бы побороться за звание сильнейшего.

1. Мухаммед Али

Неудивительно, что под первым номером в турнире будет посеян боксёр, которого многие считают величайшим в истории. Мухаммед Али покорил фанатов по всему миру не только своими победами и многочисленными защитами пояса, но и уникальным стилем ведения боя. Почти каждый знает фразу «Порхай как бабочка, жаль как пчела», которую он постоянно воплощал в ринге. Свидетельство величия спортсмена — его легендарные победы в дуэлях с Джо Фрейзером и Джорджем Форманом.

Примечательно, что в футболе, хоккее, ММА и многих других видах спорта не принято считать величайшими атлетами представителей старой школы. Из-за того, что за годы серьёзно изменились скорости, техника и другие аспекты, предпочтение зачастую отдаётся современным звёздам. Но в боксе всё немного иначе, вследствие чего Али до сих пор считается лучшим. В его пользу говорят невероятная скорость не только ударов, но и передвижения, а также уникальная стойкость. Достаточно вспомнить, что Мухаммед 14 раз проводил на ринге больше 12 раундов.

2. Рокки Марчиано

Вслед за Али расположился легендарный потомок итальянских иммигрантов, не потерпевший за карьеру ни одного поражения. Вплоть до 2015-го рекорд Марчиано (49:0) в профессиональном боксе был уникальным, пока его не повторил, а затем и превзошёл Флойд Мейвезер-младший. Несмотря на это, Блокбастер Броктона по-прежнему считается одним из величайших тяжеловесов в истории бокса.

Безусловно, Марчиано блистал не в золотую эру и может существенно уступать Али в технике, но вполне способен дать фору в смелости, крепости и мощи. Об этом говорят 43 досрочные победы в карьере Рокки, многие из которых были одержаны в схватках со звёздными представителями того времени. Так, в 1951 году он расправился с не менее именитым Джо Луисом, а также с экс-чемпионами Эззардом Чарльзом, Джерси Джо Уолкоттом и Арчи Муром.

3. Джо Луис

Третий номер посева получил Джо Луис, который до сих пор владеет рекордом по продолжительности владения чемпионским поясом в тяжёлом весе. Американец оставался обладателем титула на протяжении 11 лет 8 месяцев и 8 дней, за это время проведя 26 успешных защит. Но как и Марчиано, его пик пришёлся на 1940-е — 1950-е, что не позволяет ему взобраться на первую строчку.

При этом отрицать величие Луиса невозможно. Он обладал сокрушительным ударом с правой, что подтверждают 52 нокаута. Но в отличие от Марчиано, он не смог похвастаться идеальным послужным списком и потерпел три поражения, причём два из них оказались досрочными. А поражение от Рокки стало для Джо последним боем в карьере.

4. Леннокс Льюис

В отличие от вышеназванных спортсменов, пик Льюиса пришёлся на конец XX — начало XXI века, что позволяет сравнивать его с современниками. И среди них Леннокс был если не лучшим, то одним из лучших. Он обладал мощным ударом, но также был очень умён и изворотлив в ринге, что качественно отличало его от многих визави. При этом гранитной челюстью он похвастаться не мог, о чём свидетельствуют два поражения.

Льюис более трёх тысяч дней удерживал звания чемпиона в тяжёлом весе и занимает четвёртое место в истории по данному показателю, но конкурировать со старой школой ему было бы крайне сложно. Леннокс вряд ли превосходит визави в физических данных, из-за чего ему пришлось бы полагаться исключительно на технику. В 15-раундовой дуэли британцу было бы крайне сложно конкурировать с Али, Марчиано или Луисом, закалёнными в продолжительных, кровопролитных поединках.

5. Майк Тайсон

За свою сокрушительную силу Железный Майк стал культовым боксёром конца XX века. Тайсон влюбил в себя фанатов своими ярчайшими нокаутами и возвёл себя в ранг одного из величайших, но сам же и загубил себе карьеру. Если бы не его проблемы с законом, он мог бы занимать гораздо более высокое место в историческом табеле о рангах, нежели сейчас.

На деле же получилось, что все яркие успехи Тайсона пришлись на сражения либо со средними соперниками, либо с откровенно слабыми. Из этого списка выделяются лишь постаревший к тому моменту Ларри Холмс и Майкл Спинкс, но не более. Все главные поединки в карьере Майк уступил, а его оглушительное фиаско в противостоянии с Эвандером Холифилдом и вовсе является верхом непрофессионализма. При этом не стоит сомневаться, что в своей лучшей форме он бы точно смог оказать сопротивление тому же Али в первых раундах.

6. Джордж Форман

Большой Джордж справедливо считался одним из самых доминирующих боксёров своего поколения. На фоне соперников его отличали потрясающие физические данные и сокрушительная мощь. Наиболее показательными являются его победы в боях с Джо Фрейзером, завершившихся во втором и пятом раундах. Тем не менее, он не смог воплотить главную цель и расправиться с Али. Их схватка обрела статус легендарной и получила прозвище «Грохот в джунглях», но стала звёздным часом Мухаммеда.

Безусловно, Форман совершил практически невозможное, сумев возродить карьеру после 10-летнего перерыва, и даже вновь стал чемпионом мира. Но все важнейшие бои вновь сложились не в его пользу. Как и Тайсон, он обладал сумасшедшей мощью и бесконечным потенциалом, но не смог реализовать его в должной мере.

7. Джо Фрейзер

Дымящийся Джо навсегда останется первым атлетом, победившим Али. 8 марта 1971 года он сотворил одну из главных сенсаций и навсегда вписал себя в историю профессионального бокса. Но сделать ещё один шаг на пути к вершине ему не удалось, поэтому Фрейзер так и остался всего лишь одним из лучших спортсменов своего времени.

Можно сказать, что Джо не повезло родиться в одно время с Мухаммедом и Джорджем. По ярко атакующей манере он походил на Формана, но уступал ему во всех физических аспектах, а Али просто был слишком умным, расчётливым и техничным атлетом. В результате, Фрейзер по два раза проигрывал каждому из них, и потому не попал в первую пятёрку лучших тяжеловесов планеты.

8. Ларри Холмс

Если Фрейзер первым победил Али, то Холмс стал единственным, кто отправил его в нокаут. За свою карьеру Мухаммед пять раз оказывался в роли проигравшего, но лишь раз уступил досрочно. Тем примечательнее, что это произошло от руки его бывшего спарринг-партнёра. В итоге, к 1985 году в послужном списке Ларри значилось 49 побед и ни одного поражения, но после этого последовали три неудачи подряд. Он дважды не смог справиться с Майклом Спинксом, и был вынужден признать досрочное поражение в бою с Майком Тайсоном.

Будучи ровесником Формана, Холмс выступал вплоть до 2002 года, но добиться серьёзных успехов больше не смог. По большому счёту, его пик пришёлся на период смены власти в мировом боксе, поэтому он оказался не столь запоминающимся для болельщиков. В годы правления трио Али — Форман — Фрейзер он бился с менее мастеровитыми противниками, а к моменту прихода Тайсона и Холифилда уже успел постареть: с первым он встретился в 38 лет, а со вторым — в 42.

9. Тайсон Фьюри

Среди действующих боксёров право выступить в виртуальном турнире заслужил Тайсон Фьюри. Своими последними результатами британец доказал, что является одним из ярчайших представителей своего поколения и вполне сможет выстоять против легенд. Это подтверждают его успехи в поединках с Владимиром Кличко и Деонтеем Уайлдером, после которых он становился чемпионом. При этом для украинца то поражение стало первым за 10,5 лет, а для американца и вовсе единственным в карьере на данный момент.

Единственный вопрос в том, хватит ли британцу стойкости, чтобы противостоять легендам прошлого. В XX веке бокс был гораздо более жёстким, чем сейчас, поэтому перспективы Фьюри не кажутся столь однозначными. Есть большие сомнения, что он смог бы обуздать мощь Тайсона, Формана и Фрейзера, либо посоревноваться в мобильности с Али. Его последний успех доказал, что он обладает ударом, но сопоставим ли он по силе с панчами Мухаммеда — большой вопрос.

10. Виталий Кличко

Наиболее явными претендентами на последнюю путёвку на турнир можно считать Энтони Джошуа и братьев Кличко, но оба украинца уверенно обходят более молодого британца. Во-первых, у каждого из них за плечами много лет правления в тяжёлом дивизионе, а во-вторых, поединки с лучшими представителями того времени. Несмотря на тот факт, что в период с конца 2000-х по середину 2010-х в данной категории ощущалась явная нехватка талантов, Виталий и Владимир бились с сильнейшими, в то время как Джошуа всячески избегал боёв с равными.

В результате, десятый номер посева заслужил Виталий, который взял верх за счёт стабильности. А именно это было тем самым качеством, которое выделяло братьев на фоне других. На протяжении большей части карьеры они не демонстрировали ярких выступлений, но почти идеально использовали свои великолепные физические данные и тактическую подготовку. При этом Кличко-старший был особенно успешен в этом, о чём говорят всего два поражения — от Леннокса Льюиса и Криса Бёрда. Причём обе неудачи стали следствием повреждений — травмы плеча и рассечения брови, а не нокаутов.