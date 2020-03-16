Подкуп и лжесвидетельство: UKAD расследует обвинения в адрес Тайсона Фьюри

Британского боксёра Тайсон Фьюри могут дисквалифицировать на восемь лет за фальсификацию документов в деле об употреблении анаболического стероида нандролона, по итогам которого он уже был отлучён от участия в состязаниях на два года. Британское антидопинговое агентство (UKAD) собирается провести расследование после публикации в СМИ интервью с фермером. По словам мужчины, команда спортсмена обещала выплатить ему приличную сумму в случае, если он скажет, что являлся поставщиком мяса дикого кабана, после употребления которого в организме тяжеловеса оказалось запрещённое вещество.

Британское антидопинговое агентство проведёт собственное расследование последних обвинений боксёра Тайсона Фьюри в возможной фальсификации документов, сообщает BBC. Ему может грозить дисквалификация до восьми лет, если подтвердятся подозрения в адрес чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC. За два дня до этого газета Daily Mail рассказала, как команда боксёра с помощью подкупа подделывала доказательства его невиновности, фигурировавшие в предыдущем допинговом деле спортсмена.

Эта история началась в феврале 2015 года, когда Тайсон одновременно с двоюродным братом Хьюи сдал мочу для проверки на допинг. Результаты анализов стали известны только спустя 16 месяцев — 24 июня 2016 года. В организме обоих боксёров был обнаружен анаболический стероид нандролон, после чего UKAD наложило временную дисквалификацию. К тому времени Тайсон Фьюри успел одержать громкую победу над Виталием Кличко и стать обладателем сразу пяти чемпионских поясов, между ними обсуждалась возможность проведения реванша.

Первоначально братья Фьюри опровергали обвинения в свой адрес и грозились подать в суд на UKAD. Вскоре агентство сняло с них временную дисквалификацию, и Тайсон продолжил готовиться к повторному бою с Кличко. Однако поединок так и не состоялся из-за медицинских и психологических проблем британского боксёра, а также его пристрастия к наркотикам — в сентябре 2016 года он даже сдал положительную допинг-пробу на кокаин. В итоге Фьюри сам отказался от всех своих титулов и был лишён боксёрской лицензии.

В июле 2017 года Фьюри объявил о завершении карьеры, а его дело об употреблении нандролона было возобновлено. Слушание по нему были назначены на 11 декабря, боксёру грозила дисквалификация до четырёх лет. Защита братьев Фьюри строилась на том, что они употребили в пищу заражённое мясо дикого кабана и поэтому не несут вины за положительный допинг-тест.

Результаты слушания, на которых сам Тайсон Фьюри не присутствовал, стали сенсационными. UKAD объявило, что достигло соглашения с боксёрами, признав свои ошибки в затягивании расследования. Также было объявлено, что они уже отбыли временное отстранение. Тайсон Фьюри получил задним числом двухлетнюю дисквалификацию, отсчёт которой начался 13 декабря 2015 года, так что на следующий день после слушания он уже мог вернуться в спорт. Боксёр возобновил карьеру и с тех пор провёл шесть поединков, в пяти из которых одержал победу, в том числе над Деонтеем Уайлдером, после чего был объявлен чемпионом WBC.

Теперь же результаты этого противоречивого слушания, на которое UKAD, по его собственному признанию, потратило £585 тыс., могут быть пересмотрены. Daily Mail опубликовала признания фермера из Ланкашира Мартина Кэрфута. По его словам, команда боксёров попросила его солгать, что именно он предоставил братьям Фьюри мясо дикого кабана с нандролоном. За это ему было обещано £25 тыс. Кэрфут также подписал два документа со свидетельскими показаниями, которые затем были использованы на слушании в UKAD. Фермер утверждает, что обещанных денег так и не получил и никогда не держал у себя кабанов.

«Я просто согласился, да и они всё время соблазняли меня обещанием заплатить. Когда дело приняло довольно-таки серьёзный оборот, они, до того как оно перешло в суд, предложили мне определённую сумму, а после суда — ещё одну. Я принял их предложение, потому что считал, что с моей стороны это была просто помощь», — сказал Кэрфут.

В команде Фьюри опровергли данные утверждения и призвали не воспринимать их иначе чем слухи. Такой комментарий сделал промоутер боксёра Фрэнк Уоррен.

«Фермер, озвучивший эти возмутительные обвинения, в прошлом октябре прислал мне полное ошибок письмо. Он писал, что совершил лжесвидетельство, когда подписал документы под присягой и врал. Когда я позвонил ему, он потребовал денег. Я сказал ему отцепиться от меня и обратиться в UKAD. Вместо этого он обратился в газету. Уму непостижимо, что кто-то может воспринимать этого человека всерьёз. Тайсон ни разу в жизни не встречался с этим человеком. Это просто бред. Мы оставим это дело на рассмотрение UKAD и не ожидаем, что оно как-то продвинется. Кажется, что из-за приостановки футбольного сезона газетам стало не о чем писать и начался сезон дурацких новостей», — заявил Уоррен BBC.

Стоит отметить, что интересы Тайсона Фьюри в разбирательстве с UKAD представляла фирма Morgan Sports Law, основателем которой является спортивный юрист Майк Морган. Его клиентами были несколько известных спортсменов, защита которых тоже основывалась на утверждениях, что запрещённые вещества попадали в их организм случайно.

Ранее Морган добился оправдания ямайской легкоатлетки Вероники Кэмпбелл-Браун, утверждавший, что она сдала положительную пробу на диуретик из-за крема для лечения ног. Также адвокат представлял велогонщика Альберто Контадора, у которого был обнаружен кленбутерол после отравления мясом, и лыжницу Терезу Йохауг, утверждавшую, что запрещённый клостебол попал к ней через помаду. В обоих случаях спортсмены были дисквалифицированы.