СМИ: Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут быть дисквалифицированы за допинг.

Как сообщает Daily Mail, Британское антидопинговое агентство (UKAD) намерено расследовать дело братьев Фьюри о сокрытии употребления допинга, о котором публично сообщил фермер из Ланкашира Мартин Кэрфут.

Кэрфут заявил, что представитель Фьюри предлагал ему $30 тыс. за то, чтобы он дал ложные показания о проваленном боксёром допинг-тесте в 2015 году.

Отмечается, что если UKAD докажет вину братьев Фьюри, то каждый из них может получить дисквалификацию на восемь лет.

Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона мира по боксу Бронера арестовали в США.