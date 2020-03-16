СМИ: Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут быть дисквалифицированы за допинг.
СМИ: Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, Британское антидопинговое агентство (UKAD) намерено расследовать дело братьев Фьюри о сокрытии употребления допинга, о котором публично сообщил фермер из Ланкашира Мартин Кэрфут.

Кэрфут заявил, что представитель Фьюри предлагал ему $30 тыс. за то, чтобы он дал ложные показания о проваленном боксёром допинг-тесте в 2015 году.

Отмечается, что если UKAD докажет вину братьев Фьюри, то каждый из них может получить дисквалификацию на восемь лет.

Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона мира по боксу Бронера арестовали в США.

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