«Не знаем, что ещё он мог сказать»: Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Касперовича на ЧМ по биатлону

Новые подробности появились в деле российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, у которых во время чемпионата мира в Антерсельве прошли обыски. Как утверждает телекомментатор Дмитрий Губерниев, Международному союзу биатлонистов стало известно, что наставник во время турнира использовал чужую аккредитацию, из интервью четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, которое он дал уже по ходу ЧМ. Губерниев уверен, что именно слова экс-главы СБР привели к обыскам и подозрениям в нарушении антидопинговых правил. В ответ Тихонов подчеркнул, что журналист неверно интерпретирует документы, на которые ссылается. Он также выразил мнение, что нынешнее руководство СБР пытается переложить ответственность за произошедший в Италии инцидент на других людей, включая его и Касперовича.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев обвинил экс-главу СБР Александра Тихонова в том, что из его интервью Международный союз биатлонистов узнал о том, что тренер Александр Касперович использовал поддельную аккредитацию на чемпионате мира в Антерсельве. Об этом рассказал телекомментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, именно слова экс--главы СБР привели к тому, что у наставника и его подопечного Александра Логинова прошли обыски и их обоих стали подозревать в нарушении антидопинговых правил. Четырёхкратный олимпийский чемпион в ответ заявил, что эта информация была известна ещё до его общения с журналистами.

В деле российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, у которых прошли обыски во время чемпионата мира в Италии, появились новые подробности. Выяснилось, что поводом для выдвинутых в адрес наставника подозрений в использовании чужой аккредитации с целью нарушения антидопинговых правил могло стать интервью четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, которое он дал 17 февраля — за пять дней до визита полиции в отель сборной России.

По крайней мере, такую версию развития событий в своём Telegram-канале выдвинул телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он заявил, что получил документы, из которых следует, что интервью Тихонова легло в основу полицейского запроса антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен. Журналист посчитал такие действия со стороны бывшего спортсмена доносительством.

«Ребята, интересное! Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок... Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Доки официальные», — написал Губерниев.

Спустя некоторое время комментатор выложил в свои соцсети фрагмент документа, где упоминается отрывок из интервью Тихонова. В нём сообщается, что Касперович как личный тренер Логинова, по некоторым данным, присутствовал на чемпионате мира с чужой аккредитацией. Далее в документе указано, что эту информацию, «по всей видимости, подтверждает» интервью Тихонова (вышедшее на портале News.ru 17 февраля). В нём бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал, что Касперович получил аккредитацию от Украины.

«Именно Васильев (Дмитрий, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга. — RT) командировал Касперовича к Логинову на чемпионат мира. Союз биатлонистов не имеет к нему абсолютно никакого отношения... Касперович приехал за счёт Федерации биатлона Санкт-Петербурга, а не СБР (в оригинале интервью это предложение — вопрос, который журналист задаёт Тихонову. — RT). Они ему даже аккредитацию не сделали, а ему дала её Украина. У нас прекрасные отношения сложились с украинской, белорусской и казахстанской командами. Александр Никифоров приехал из Новосибирска и получил аккредитацию Казахстана. Вот так у нас работает Союз биатлонистов России. Это просто караул», — эти цитаты, переведённые на английский язык с помощью Google Translate (на это прямо указывается в документе), добавила в свой отчёт Фуссек-Хаккарайнен.

Губерниев раскритиковал Тихонова за его слова и заявил, что именно это интервью стало причиной обысков у Касперовича и Логинова, что в конечном счёте привело к отказу спортсмена от участия в масс-старте, где он был одним из претендентов на медали.

«Госпожа Фуссек за основу взяла интервью Тихонова, где он как раз рассказывает про украинскую аккредитацию, про Касперовича, про федерацию биатлона Санкт-Петербурга. Видимо, после этого и завертелась вся эта история. Хочу сказать, что это чудовищно. Мы уже привыкли, что эти интервью синильные, но там всё это воспринимается очень серьёзно. Тихонов долгие годы был первым вице-президентом IBU. Выводы каждый сделает сам: для кого российский биатлон является способом для болтовни, а не для реальных дел. Об истории с аккредитацией Касперовича никто не знал, узнали все после интервью Тихонова. Не я же в репортажах об этом рассказывал. Тихонов на чемпионате мира ходил и разговаривал со многими людьми. Мы же не знаем, что ещё он мог сказать в своей ненависти к нынешней России, Драчёву и СБР», — заявил Губерниев «Чемпионату».

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Сам Тихонов ещё до публикации документа резко отреагировал на обвинения Губерниева: «Ничего подобного не было. Я не такой идиот, как Губерниев. Он уже не знает, как укусить Тихонова. Я выдам все свои телефонные звонки. Ну дурак дураком, что тут ещё сказать».

По информации RT, хотя именно интервью Тихонова указано в качестве косвенного подтверждения того, что Касперович находился на чемпионате мира по украинской аккредитации, оно не было непосредственной причиной инициированного Фуссек-Хаккарайнен разбирательства. Касперович сам не скрывал, что 16 февраля присутствовал на мужской гонке преследования по чужой аккредитации, и рассказывал об этом в разговоре с другими лицами. В тот же день IBU начал расследование этой истории. 19 февраля во время индивидуальной гонки Касперовича уже не пустили по этой аккредитации на трассу.

Тихонов позднее заявил, что рассказать IBU об аккредитации Касперовича могли в СБР, а самого себя виновным в произошедшем скандале не считает, поскольку он озвучил ту информацию, которая уже была известна.

«Сейчас СБР пытается переложить с больной головы на здоровую ситуацию с доносом в полицию. Якобы в письме Сары Фуссек есть ссылка на моё интервью, где я говорю о наличии у Касперовича украинской аккредитации. Я видел этот документ, и там сказано: «Были доклады о том, что Александр Касперович посещает чемпионат мира по фальшивой аккредитации, что подтверждает интервью Александра Тихонова». У Губерниева, наверное, совсем плохо с английским и некому помочь с переводом. Так вот первоисточником этой информации и выступили неизвестные докладчики. Уверен, что за этим стоят свои же, представители руководства СБР, которые сначала донесли на Касперовича в IBU, а сейчас пытаются свалить всё на нас с Касперовичем. Хотя я уверен, что и эту публикацию в IBU получили с лёгкой руки СБР», — написал Тихонов в своём блоге.