Губерниев опубликовал фрагмент документов по «делу Логинова»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Губерниев опубликовал фрагмент документов по «делу Логинова»
  • РИА Новости

Фрагмент опубликован в Instagram Губерниева. В приведённом фрагменте видно, что автор доноса ссылался на интервью четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Фрагмент документа по делу Логинова, полученный по каналам связи из Италии! Очень много бессмыслицы про Логинова, что он мог что-то принимать, и как Касперович мог ему что-то передавать! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова! С чем я всех и поздравляю! Выводы каждый сделает сам», — написал Губерниев.

Утром 22 февраля на чемпионате мира в Антерсельве итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. В отношении Логинова и его тренера было заведено уголовное дело. 

Полиция проверяла Логинова и Касперовича после письма исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен.

Ранее Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым.

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