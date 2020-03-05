Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губернива, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.
Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым
  • РИА Новости

«Губерниев — дурак и болван! Я с Логиновым 3—4 месяца не общался! Дурак! Что он говорит? Уже сколько мата в его адрес пишут! Позвоните Логинову и спросите, когда мы с ним общались последний раз. Чушь полная!» — цитирует Тихонова Sport24.

Утром 22 февраля на чемпионате мира в Антерсельве итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. В отношении Логинова и его тренера было заведено уголовное дело. 

Полиция проверяла Логинова и Касперовича после письма исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен.

Ранее Губерниев сообщил, что написавшая донос на Логинова девушка опиралась на слова Тихонова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить