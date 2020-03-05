Тихонов отреагировал на обвинения Губерниева в ситуации с Логиновым

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губернива, согласно которым донос на российского биатлониста Александра Логинова был написан со слов бывшего главы СБР.

«Губерниев — дурак и болван! Я с Логиновым 3—4 месяца не общался! Дурак! Что он говорит? Уже сколько мата в его адрес пишут! Позвоните Логинову и спросите, когда мы с ним общались последний раз. Чушь полная!» — цитирует Тихонова Sport24.

Утром 22 февраля на чемпионате мира в Антерсельве итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. В отношении Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Полиция проверяла Логинова и Касперовича после письма исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен.

Ранее Губерниев сообщил, что написавшая донос на Логинова девушка опиралась на слова Тихонова.