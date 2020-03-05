Губерниев: написавшая донос на Логинова девушка опиралась на слова Тихонова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что на российского биатлониста Александра Логинова написали донос, опираясь на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

«Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Документы официальные!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Утром 22 февраля на чемпионате мира в Антерсельве итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Полиция проверяла Логинова и Касперовича после письма исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен.

Ранее бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выразил мнение, что Логинову необходимо рассказать правду о своей допинговой истории.