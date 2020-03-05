Губерниев: написавшая донос на Логинова девушка опиралась на слова Тихонова
- РИА Новости
«Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, фрагменты опубликую сегодня! Документы официальные!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Утром 22 февраля на чемпионате мира в Антерсельве итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.
Полиция проверяла Логинова и Касперовича после письма исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен.
Ранее бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выразил мнение, что Логинову необходимо рассказать правду о своей допинговой истории.