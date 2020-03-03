Пихлер считает, что Логинову необходимо рассказать правду о своей допинговой истории
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- РИА Новости
«Конечно, всему миру интересно, что же там на самом деле тогда происходило. Это касается и Логинова, и Ирины Старых. Его объяснения действительно бы очень помогли. Возможно, он сможет указать на то, что это была не его вина и за этим кто-то стоял», — приводит слова Пихлера ТАСС.
Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014 года за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017-м. После возвращения в его адрес часто следуют выпады со стороны зарубежных спортсменов в связи с его допинговым прошлым.
Ранее сообщалось, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова.