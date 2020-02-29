Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.

«В целом встреча прошла очень хорошо, сейчас будем отрабатывать алгоритм действий», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что теперь СБР нужно дождаться письменного ответа от IBU, в котором организация изложит всю имеющуюся у неё информацию по данному вопросу.

«Мы обсудили все нюансы взаимодействия между IBU и СБР по всем вопросам. Извинения — это не самое главное. Понятное дело, что они тоже все шокированы этой ситуацией. Это самый основной момент, потому что никто из них не ожидал таких действий и последствий», — добавил глава СБР.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СБР обратился к IBU с открытым письмом из-за обысков у российских биатлонистов на ЧМ.