СБР обратился к IBU с открытым письмом из-за обысков у российских биатлонистов на ЧМ

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Союз биатлонистов России (СБР) направил открытое письмо в штаб-квартиру Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу обысков в гостиничных номерах российских спортсменов во время чемпионата мира в Антхольце.
СБР обратился к IBU с открытым письмом из-за обысков у российских биатлонистов на ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«С самого начала следственных действий IBU не предпринял никаких действий, направленных на защиту прав своих членов. Не было сделано никаких заявлений, никто из официальных представителей международного союза не прибыл на место событий и не потребовал объяснений от итальянской полиции. Президент IBU, как можно понять из его прямой речи, вообще узнал о случившемся из сообщений СМИ. Сборная России, полноправный участник чемпионата мира, не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки. Более того, начавшаяся вслед за этими событиями истерия со стороны отдельных спортсменов — представителей других команд и европейских СМИ (в том числе официально аккредитованных IBU для работы на чемпионате мира) не получила должной оценки со стороны международного союза и не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон», — сообщается в послании, текст которого доступен на официальном сайте СБР.

В заключение авторы письма призвали IBU выразить официальную позицию по поводу произошедших событий.

Ранее сообщалось, что СБР подарил автомобиль первому тренеру Логинова.

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