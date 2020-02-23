«Этот скандал раздувается всё больше»: Драчёв о ситуации вокруг Логинова, диалоге с IBU и отставке Норицына

Скандал вокруг российского биатлониста Александра Логинова с каждым днём раздувается всё сильнее. Об этом в беседе с журналистами заявил глава СБР Владимир Драчёв. Он заверил, что и чемпион мира в спринте, и его личный тренер Александр Касперович получили всестороннюю поддержку, в том числе юридическую. Функционер также прокомментировал возможное завершение карьеры Логиновым и сообщил, что старший тренер женской сборной Виталий Норицын в ближайшее время освободит свой пост.

«Логинов не спал почти всю ночь»

— Какие действия планирует предпринимать СБР в ответ на весь этот полицейский беспредел?

— Полицейского беспредела не было. Люди просто выполняли свою работу. К ним поступила бумага. Вот и всё.

— Но вы постоянно общаетесь с президентом IBU Олле Далином. Понятно, что со стороны Международного союза биатлонистов идёт беспрецедентное давление на Россию.

— Мы как раз хотели бы понять общую ситуацию, осознать, что происходит. Потому что встречаемся и разговариваем мы об одном, а получаем противоположное.

— Далин был в курсе действий итальянской полиции?

— Он сказал мне, что узнал о произошедшем в 7:57 утра. Верю ли я ему? Не знаю, я вообще привык верить людям. Но есть руководитель, а есть различные подразделения. И когда они ведут самостоятельную работу, наверное, это неправильно. Всё-таки должна быть вертикаль в действиях.

— Не кажется ли вам, что причиной произошедшего стала так и не решённая за три года проблема Александра Логинова.

— А как её можно решить? Этот скандал с каждым днём раздувается всё больше.

— Логинов накануне заявил, что не употреблял допинг и не знает, как ЭПО попал в его организм. У вас есть понимание, что всё-таки произошло?

— Я на тот момент занимался совсем другими делами, и не могу позволить себе копаться в этом. Если у Александра появится желание, пожалуйста. Это его «личный блокнот». Станет ли Логинов его открывать — вопрос к нему. Если начинать копать, то нужно докапываться до всех. У нас происходило много разных историй. Александр не стремится публично рассказывать о произошедшем, видимо, это его позиция.

— Вы с ним обсуждали данный вопрос?

— Постоянно общаемся с ним. Сейчас, например, говорили о его снятии с масс-старта. Что я могу сделать? Человек принял такое решение. Он не спал почти всю ночь. В два часа полицейские закончили последние процедуры. Какой тут старт?

— С консулом уже общались?

— Разговаривал со всеми, в том числе с представителями МИД. Работа идёт по разным направлениям. В целом поддержка была получена. К нам приставлен специальный человек. Вчера он находился рядом весь день до двух часов ночи.

«В IBU половина людей тоже не понимает, что происходит»

— Не кажется ли вам, что настало время принимать решительные меры? Ведь ребят просто могут довести до завершения карьеры.

— Сначала нужно получить какие-то объяснения от IBU, а дальше уже разговаривать. В Международном союзе биатлонистов половина людей тоже не понимает, что происходит. С антидопинговым менеджером IBU Сарой Фуссек пока не общался. Письмо было подписано именно ею 19 числа.

— У вас не было желания совершить резкий поступок, например, собрать команду и уехать домой?

— На эмоциях можно сделать много чего, но нужно думать о результате и дальнейшей работе. Действительно, можно просто сняться и уехать, но какие будут дальнейшие шаги? Ведь следует трудиться на перспективу. Здесь сколько людей, столько и мнений. Но сегодня особенный день — 23-е февраля, в который нужно собраться и показать себя, как мы всегда это делали.

— Не кажется ли вам всё произошедшее немного странным? Есть Логинов с допинговой историей. Есть Александр Касперович, который тоже к ней причастен. На чемпионате мира они живут в соседних отелях, при этом у тренера чужая аккредитация. Если бы подобное произошло в иностранной сборной, у вас бы возникли подозрения?

— Для меня на первом месте результат. В нижнее бельё стараюсь не лезть. Можно долго говорить о событиях десяти—двадцатилетней давности, рядом с которыми по-прежнему стоят знаки вопроса. Особенно странно, когда люди, будучи не в курсе происходящего, начинают давать советы и делают выводы. У нас очень много таких.

— Просто может возникнуть мысль, что во всей этой истории кто-то хочет скрыть связанную с Логиновым информацию пяти—шестилетней давности.

— Думаю, многие знают, но не хотят об этом говорить. Этот вопрос находится не в моей компетенции.

«Готовы к диалогу с IBU, а не к конфликтной ситуации»

— Каким вы видите дальнейшее развитие событий?

— Какие вы все торопливые. Конечный план... Самое главное, чтобы все эти действия, в первую очередь со стороны антидопингового органа IBU, прекратились. Он явно провоцирует нас на определённые действия. Мы их пока не совершаем, готовы к диалогу с IBU, а не к конфликтной ситуации.

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— Не кажется ли вам, что статус временного члена IBU мешает СБР ответить резко?

— Нет. Он мешает нам подавать заявки на проведение этапов Кубка мира и чемпионатов планеты. В остальном ограничений нет. Но одна из наших основных задач — восстановление статуса и защита спортсменов. Это наша постоянная работа. Когда СБР восстановят в правах, непонятно. В нынешней обстановке добиться этого будет гораздо сложнее. Открыто много новых фактов, всплыли дела Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которые тяжким финансовым грузом лягут на СБР. В ближайшее время нам вряд ли удастся найти столько денег.

— Касперович сказал, что ни он, ни Логинов не могут ознакомиться с бумагами, которые были у полицейских. Якобы, это может сделать только адвокат. Это их внутренне дело, или СБР будет содействовать им в юридическом сопровождении?

— К каждому адвокат уже приставлен. В понедельник они начинают работать и изучать документы. Письмо, которое отправила Фуссек, получить мы тоже не можем. Да и Далин не понимает, как оно было написано.

— Если Логинов в ближайшее время действительно завершит карьеру, это станет трагедией для российского спорта?

— Все мы когда-то завершаем карьеру, но, конечно, хотелось бы, чтобы он побегал ещё лет пять, а то и больше.

— Большинство женских сборных взяли на ЧМ пятерых—шестерых биатлонисток. Мы же ограничились четырьмя. С чем это связано?

— Хороший вопрос к нашим тренерам. Мы сами его задаём. В настоящий момент стараюсь не вмешиваться в их работу, просто смотрим и исправляем большие ошибки, если они есть. А постановка спортсменок на гонки — полностью прерогатива штаба.

— Какие шансы, что старший тренер женской сборной Виталий Норицын сохранит свой пост?

— Они нулевые. Анатолий Хованцев сохранит свой пост. Он обязательно должен доработать до конца сезона и отчитаться на тренерском совете.

— Решение не посылать Евгения Гараничева на чемпионат Европы принимали вы?

— Мы решили отправить на первенство континента молодых спортсменов. Встал вопрос, кого взять: Гараничева или Василия Томшина. Остановили выбор на последнем, так как это работа на перспективу. Ребятам, которые участвовали на ЧМ, решили предоставить отдых, чтобы дать дорогу молодым.