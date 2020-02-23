Гараничев заявил, что пропустит чемпионат Европы

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Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что его имя было исключено из списка участников национальной команды, которая будет представлять страну на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.
Гараничев заявил, что пропустит чемпионат Европы
  • РИА Новости

«Моё имя фигурировало в числе участников чемпионата Европы. Когда тренеры озвучили состав на эстафету на чемпионате мира, ко мне подошёл Сергей Иванович Белозёров и спросил, поеду ли я в Раубичи. Потом об этом же спросил Артём Истомин. Я ответил, что, разумеется, хотел бы поехать, тем более что форма позволяет показать хороший результат. Но потом, видимо, тренеры решили, что на чемпионат Европы мне ехать всё-таки не нужно. Почему — никто не объяснил. Сказали просто, что я еду домой, а потом на три оставшихся этапа Кубка мира», — заявил Гараничев.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт с 24 февраля по 1 марта в белорусских Раубичах.

Ранее сообщалось, что IBU отказал Драчёву в проведении пресс-конференции в официальном помещении на ЧМ.

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