Гараничев заявил, что пропустит чемпионат Европы

Российский биатлонист Евгений Гараничев заявил, что его имя было исключено из списка участников национальной команды, которая будет представлять страну на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.

«Моё имя фигурировало в числе участников чемпионата Европы. Когда тренеры озвучили состав на эстафету на чемпионате мира, ко мне подошёл Сергей Иванович Белозёров и спросил, поеду ли я в Раубичи. Потом об этом же спросил Артём Истомин. Я ответил, что, разумеется, хотел бы поехать, тем более что форма позволяет показать хороший результат. Но потом, видимо, тренеры решили, что на чемпионат Европы мне ехать всё-таки не нужно. Почему — никто не объяснил. Сказали просто, что я еду домой, а потом на три оставшихся этапа Кубка мира», — заявил Гараничев.

Чемпионат Европы по биатлону пройдёт с 24 февраля по 1 марта в белорусских Раубичах.

Ранее сообщалось, что IBU отказал Драчёву в проведении пресс-конференции в официальном помещении на ЧМ.