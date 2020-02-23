IBU отказал Драчёву в проведении пресс-конференции в официальном помещении на ЧМ
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь IBU Кристиан Винклер. По его словам, данное помещение предназначено лишь для мероприятий, посвящённых гонкам и спортсменам, занявшим призовые места.
На чемпионате мира в итальянской Антерсельве местная полиция произвела обыск в номере российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также личного тренера Логинова Александра Касперовича. Визит представителей правоохранительных органов был связан с подозрением в применении допинга.
Ранее сообщалось, что Логинов рассказал о решении сняться с масс-старта и новых визитах итальянской полиции.