IBU отказал Драчёву в проведении пресс-конференции в официальном помещении на ЧМ

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Международный союз биатлонистов (IBU) отказал главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчёву в поведении пресс-конференции в помещении организации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
IBU отказал Драчёву в проведении пресс-конференции в официальном помещении на ЧМ
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь IBU Кристиан Винклер. По его словам, данное помещение предназначено лишь для мероприятий, посвящённых гонкам и спортсменам, занявшим призовые места.

На чемпионате мира в итальянской Антерсельве местная полиция произвела обыск в номере российских спортсменов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также личного тренера Логинова Александра Касперовича. Визит представителей правоохранительных органов был связан с подозрением в применении допинга.

Ранее сообщалось, что Логинов рассказал о решении сняться с масс-старта и новых визитах итальянской полиции.

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