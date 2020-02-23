В отсутствие Логинова: Елисеев и Поршнев борются за медали масс-старта на ЧМ по биатлону

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Владимир Зайвый
На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве проходит последняя гонка. Мужчины разыгрывают медали в масс-старте. Россию представляют Матвей Елисеев и Никита Поршнев. На дистанцию также должен был выйти Александр Логинов, однако он отказался от участия после ночных визитов полиции. RT ведёт текстовую трансляцию.
В отсутствие Логинова: Елисеев и Поршнев борются за медали масс-старта на ЧМ по биатлону
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
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  • 23 февраля 2020

    Только братья Бё, Дале и Детьё закрывали все мишени в этой гонке.

  • Елисеев пытается выбраться из болота, в которое сам себя загнал. Благодаря чистой стрельбе он поднялся на 25-е место.

  • За троицей норвежцев бегут три француза — Симон Детьё, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. Фуркад снова промахнулся и остался на 13-м месте.

  • Поршнев с одним промахом возвращается на дистанцию. Он теперь 19-й.

  • Оба Бё и Дале чисто прошли вторую лёжку, Долль и Эберхард точны не были.

  • Поршнев замыкает двадцатку перед второй стрельбой.

  • Трое норвежцев с Доллем и Эберхардом ушли в отрыв, эта пятёрка выигрывает около шести секунд у следующих соперников. Не рано ли так атаковать?

  • Поршнев опустился на 16-е место, его обошли прошедшие по штрафному кругу Кюн и Эмильен Жаклен. А ведь рядом ещё и Фуркад бежит.

  • Йоханнес Бё, Йоханнес Дале и Тарьей Бё возглавили гонку. Скучают норвежцы по золоту. Прямо за ними бегут Бенедикт Долль, Юлиан Эберхард и Доминик Виндиш.

  • Поршнев сократил отставание до десяти секунд, но проигрывает четыре секунды идущему 13-м Доминику Ландертингеру. В трёх секундах позади Йоханнес Кюн. Елисеев, само собой, бежит последним.

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