В отсутствие Логинова: Елисеев и Поршнев борются за медали масс-старта на ЧМ по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве проходит последняя гонка. Мужчины разыгрывают медали в масс-старте. Россию представляют Матвей Елисеев и Никита Поршнев. На дистанцию также должен был выйти Александр Логинов, однако он отказался от участия после ночных визитов полиции. RT ведёт текстовую трансляцию.

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© Kalle Parkkinen/Newspix24