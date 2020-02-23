В отсутствие Логинова: Елисеев и Поршнев борются за медали масс-старта на ЧМ по биатлону
- globallookpress.com
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
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23 февраля 2020
Только братья Бё, Дале и Детьё закрывали все мишени в этой гонке.
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Елисеев пытается выбраться из болота, в которое сам себя загнал. Благодаря чистой стрельбе он поднялся на 25-е место.
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За троицей норвежцев бегут три француза — Симон Детьё, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. Фуркад снова промахнулся и остался на 13-м месте.
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Поршнев с одним промахом возвращается на дистанцию. Он теперь 19-й.
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Оба Бё и Дале чисто прошли вторую лёжку, Долль и Эберхард точны не были.
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Поршнев замыкает двадцатку перед второй стрельбой.
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Трое норвежцев с Доллем и Эберхардом ушли в отрыв, эта пятёрка выигрывает около шести секунд у следующих соперников. Не рано ли так атаковать?
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Поршнев опустился на 16-е место, его обошли прошедшие по штрафному кругу Кюн и Эмильен Жаклен. А ведь рядом ещё и Фуркад бежит.
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Йоханнес Бё, Йоханнес Дале и Тарьей Бё возглавили гонку. Скучают норвежцы по золоту. Прямо за ними бегут Бенедикт Долль, Юлиан Эберхард и Доминик Виндиш.
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Поршнев сократил отставание до десяти секунд, но проигрывает четыре секунды идущему 13-м Доминику Ландертингеру. В трёх секундах позади Йоханнес Кюн. Елисеев, само собой, бежит последним.
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