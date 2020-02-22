«Это заказ»: как в России отреагировали на обыски в стане сборной на ЧМ по биатлону

Обыски в расположении сборной России на чемпионате мира по биатлону — спланированная акция. Такое мнение в беседе с RT выразил глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. По его мнению, не последнюю роль в произошедшем сыграла фигура антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен. Главный тренер команды Анатолий Хованцев предположил, что международная организация пытается оказать давление на отечественных спортсменов, а глава СБР Владимир Драчёв заверил, что Александру Логинову ничего не угрожает.

«Перед нами стоит задача вернуть спорт спорту»

Обыски в номере биатлонистов сборной России Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича стали главной темой в предпоследний день чемпионата мира в Антерсельве. Полиция пришла к ним в гостиничные номера за несколько часов до старта эстафеты из-за подозрений, что Касперович, личный наставник Логинова, присутствовал на гонках по чужой аккредитации и может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.

На скандал отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заверила, что российские дипломаты уже подключились к разбирательству и постараются защитить право спортсменов на участие в соревнованиях.

«Подключились сразу, как только пошла первая информация. Позволю себе воспользоваться случаем и пожелать нашим спортсменам твёрдости духа. Могу заверить, что дипломаты занимаются этим вопросом, и надеемся, что в ближайшее время всё удастся решить. У нас есть первичные данные, но для того, чтобы делать выводы, всё-таки необходимо дополнительно поработать. Поэтому ещё раз хотелось бы обратить внимание на то, что первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, — это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления», — заявила Захарова в эфире канала «Россия 24».

По словам представителя, МИД будет стараться разрешить ситуацию в пользу сборной России.

«Безусловно, вопросы юридические решаются, но самое главное — сделать так, чтобы спортсмены продолжали участвовать в соревнованиях. Российские дипломаты в Риме связались с Министерством иностранных дел Италии и с аппаратом совета министров и находятся в рабочем контакте для того, чтобы снять все имеющиеся вопросы либо каким-то образом разрядить эту ситуацию и вернуть её в нормальное спортивное русло», — добавила Захарова.

Кроме того, представитель консульства РФ в Италии уже отправился в расположение сборной России.

Прокомментировали ситуацию и в Госдуме. По словам председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёва, проведённый итальянской полицией обыск не вызывает вопросов с юридической точки зрения, в связи с чем необходимо дождаться итогов расследования. При этом он предположил, что проверки, возможно, стали способом оказать давление на сборную России перед ответственными стартами. В этот день в рамках ЧМ прошла мужская эстафета, в которой принимали участие в том числе Гараничев и Логинов. Отечественная команда заняла четвёртое место.

«Если у Александра ничего не будет обнаружено, а в этом я уверен, он парень чистый и честный, то это просто влияние на итог эстафеты. Ребят подняли в шесть утра, устроили нервотрёпку. Конечно, они не в лучшем состоянии — ни Гараничев, ни тем более Логинов. Итоги эстафеты можно и нужно будет оспаривать, это позволяет регламент соревнований», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

«Этот случай не вписывается ни в какие рамки»

В тренерском штабе сборной России многие сошлись во мнении, что сотрудники IBU хотели спровоцировать спортсменов. Главный тренер Анатолий Хованцев напомнил, что перед стартом соревнований появились обвинения в употреблении допинга в адрес экс-биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

«Это заказ. Если это от IBU, они могли сделать это вчера, позавчера после гонки. Да даже и сегодня после эстафет. Они должны были сделать так, чтобы это не повлияло на состояние спортсменов. Они обыскали машину, естественно, ничего не нашли. Со стороны союза идёт наступление на РФ. Этот случай не вписывается ни в какие рамки», — приводит слова Хованцева Чемпионат.

В свою очередь, тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев рассказал, что проблемы с аккредитациями — не редкость на первенствах планеты.

«У Касперовича всплыла эта история, когда Логинов уже стал чемпионом мира и бронзовым призёром. На этом чемпионате мира это не первый случай, точно так же поймали французов с чужими аккредитациями, и за это полагается штраф €500. Не сказать, что это случается часто, но бывает», — заявил Гурьев в беседе с корреспондентом RT.

При этом некоторые напрямую связывают произошедшее с фигурой антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен. Именно она направила запрос в итальянскую полицию с просьбой провести проверку.

«Случайно ли, что всё произошло сегодня утром? Да нет, конечно. Именно в день гонки, хотя вчера был день отдыха. Почему тогда это не сделать? И никаких проблем, не так жёстко и обидно. Насколько я знаю, Фуссек работала в FIS. И оттуда её выгнали, а IBU подобрал. Видимо, она решила себя каким-то образом проявить и показать, насколько принципиально относится к допингу», — предположил глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

О неоднозначной репутации Фуссек напомнил и экс-президент СБР Александр Тихонов.

«Фуссек, не согласовав ни с руководством исполкома, ни с кем, подала письменный запрос в полицию. Её за самоуправство уже выгнали из FIS с треском. А мы сейчас сидим и думаем, что с ней делать. Поздно», — сказал Тихонов.

Однако много вопросов по-прежнему вызывает ситуация с аккредитацией Касперовича. В СБР пояснили, что каждая сборная обладает определённой квотой на турнире, в связи с чем личные тренеры зачастую остаются без допусков. Однако бывший тренер национальной команды Владимир Аликин предположил, что глава организации Владимир Драчёв намеренно не выдал его специалисту.

«Приехал человек, почему бы президенту не сделать ему аккредитацию? Это же личный тренер ведущего спортсмена сборной! У меня есть информация, что Драчёв этого не хотел, запретил ему. Возможно, неприязнь к тренеру или ещё что-то», — высказался Аликин.

Несмотря на неоднозначность ситуации, сам Драчёв заверил, что Логинову ничего не грозит, так как он не имеет отношения к ошибке, совершённой Касперовичем.

«Это я вижу по документам. Касперович просто живёт в гостинице сборной России, но в качестве туриста. Я, к примеру, вообще живу в отеле со шведами. При этом специалист бегал с чужой аккредитаций там, где ему не положено. И это несмотря на то, что его здесь все знают и к нему приковано пристальное внимание», — прокомментировал произошедшее Драчёв.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, одним из первых сообщивший об обысках, также назвал произошедшее спланированной акцией.

«За это предусмотрен штраф, если человека поймают. Но сейчас я не могу это по-другому назвать, кроме как запланированной акцией. В шесть утра, в день старта, сами вломились в дверь. Странно, что не ночью, надо было ночью прийти, забрать в кутузку. У всех иностранных коллег сейчас недоумение, все говорят о том, что высосано из пальца. Ну сколько можно расплачиваться за грехи?» — заявил Губерниев.

«Утром очень сильно разозлились»

Ситуацию с обысками осудили также бывшие и действующие биатлонисты. Чемпион мира 2017 года Антон Шипулин, приехавший в субботу в Антерсельву, резко осудил действия IBU.

«Разговаривал с Сашей Логиновым. Не может сдержать эмоции. Но он должен справиться с ситуацией. Впрочем, то, что заявление было подано 19-го числа, а обыск прошёл только сегодня, как минимум подло», — сказал Шипулин в эфире Первого канала.

Сами спортсмены признались, что произошедшее их разозлило, однако они постарались сохранить расположение духа и настроиться на оставшиеся гонки.

«У нас утро началось нормально, позитивно. У Светы Мироновой день рождения. Но продолжение было не очень. Я уже закалённый человек, не первый раз нас обвиняют, мы уже адаптированы к этому. Пытаются выбить нас из колеи. Неприятно, конечно, но мы боремся», — рассказала Ирина Старых.

Её слова подтвердила Екатерина Юрлова-Перхт. По её словам, все представители команды чувствовали особую мотивацию.

«Утром очень сильно разозлились. Всё узнала только на зарядке — вышла, а там много корреспондентов. Когда увидела, что Логинов даёт интервью, стало понятно: произошло что-то серьёзное. Потом уже сказали, что случилось», — добавила Юрлова-Перхт.