Хованцев об обысках российских биатлонистов: это заказ

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался об обысках отечественных спортсменов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Хованцев об обысках российских биатлонистов: это заказ
  • РИА Новости

«Будет ли теперь война с IBU? Это заказ. Если это от IBU, они могли сделать это вчера, позавчера после гонки. Да даже и сегодня после гонки. Они должны были сделать так, чтобы это не повлияло на состояние спортсменов. Они обыскали машину, естественно, ничего не нашли. Со стороны IBU идёт наступление на РФ», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее Хованцев подтвердил, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

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