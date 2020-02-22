Хованцев об обысках российских биатлонистов: это заказ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался об обысках отечественных спортсменов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Будет ли теперь война с IBU? Это заказ. Если это от IBU, они могли сделать это вчера, позавчера после гонки. Да даже и сегодня после гонки. Они должны были сделать так, чтобы это не повлияло на состояние спортсменов. Они обыскали машину, естественно, ничего не нашли. Со стороны IBU идёт наступление на РФ», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее Хованцев подтвердил, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.