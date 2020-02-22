Хованцев подтвердил, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подтвердил, что Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, взял аккредитацию на чемпионат мира у члена украинской сборной.

«Взял ли Касперович аккредитацию у кого-то из украинский команды? Да. Такая же ситуация была у французской команды. Они передали кому-то аккредитации, и их оштрафовали на €500. Какой криминал? Криминал в том, что он не под своей фамилией находился здесь», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. При этом глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что обыски российских биатлонистов неслучайно прошли в день гонки.