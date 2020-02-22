Васильев считает, что обыски российских биатлонистов неслучайно прошли в день гонки

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил мнение, что обыски российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве неслучайно прошли в день эстафеты.

«Случайно ли, что сегодня утром произошло? Да нет, конечно. Именно в день гонки. А вчера был день отдыха — почему тогда это не сделать? И никаких проблем. И это было бы не так жёстко и обидно. Но сделали именно во время гонки. Насколько я знаю, Фуссек работала в FIS. Оттуда её выгнали, а IBU подобрал. Видимо, она решила себя каким-то образом проявить и показать, насколько принципиально она относится к допингу», — сказал Васильев в интервью RT.

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