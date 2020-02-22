«Проснулись от того, что к нам вломились»: что известно об обыске в расположении сборной России на ЧМ по биатлону

Утром 22 февраля итальянские правоохранители провели обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, которые находятся в Антерсельве на ЧМ. Поводом для этого стали подозрения, что специалист присутствует на чемпионате мира по чужой аккредитации и мог нарушить антидопинговые правила. Позднее в СБР подтвердили, что аккредитации от российской команды у Касперовича не было. Несмотря на произошедшее, Логинов, а также Евгений Гараничев, проживающий с ним в одном номере, вышли на старт эстафеты.

В предпоследний день чемпионата мира по биатлону сборную России ждал неприятный сюрприз. Около шести утра по местному времени сотрудники итальянских правоохранительных органов пришли в гостиницу, где проживают подопечные Анатолия Хованцева. Они провели обыски в номере Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также личного тренера Логинова Александра Касперовича.

На протяжении полутора часов полицейские досматривали их личные вещи и документы, а затем изъяли мобильный телефон и компьютер чемпиона мира в спринте. Кроме того, они обыскали автомобиль, принадлежащий Логинову.

«Спали с Гараничевым, проснулись от того, что к нам вломились. Карабинеры сами открыли дверь. Сразу забрали оружие, видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Их интересовали только мои. Потом я попросил, чтобы пришёл компетентный переводчик — наш менеджер Екатерина. Проверили документы, которые они привезли. Это был запрос IBU», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Гараничев добавил, что в комнату никого не пускали — даже президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, а самим спортсменам запретили пользоваться смартфонами.

После проверки Касперович и Драчёв отправились в полицейский участок, а биатлонисты приступили к подготовке к эстафете. Несмотря на произошедшее, оба спортсмена приняли участие в гонке.

Впоследствии стало известно, что обыск в расположении сборной России был инициирован антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов (IBU) Сарой Фуссек-Хаккарайнен ещё 19 февраля. У организации возникли подозрения, что Касперович, не получивший аккредитацию из-за квоты, пользуется допуском сборной Украины. Также не исключается, что он передал подопечному запрещённые препараты, поскольку Логинов ранее признавался виновным в нарушении антидопинговых правил, и тогда личным тренером также был Касперович.

Комментируя произошедшее, Драчёв отметил, что на данный момент поводов для беспокойства быть не должно.

«Просто идёт проверка по письму, разбирательства. Да, выбран неприятный момент для российской команды. Но в целом пока доброжелательная обстановка. Полиция — лишь исполнители, надо смотреть глубже: кто всё спровоцировал и инициировал. То, что заявление поступило от IBU 19 февраля, — это неслучайно. А то, что они приехали сегодня — просто бумажная волокита», — предположил Драчёв в беседе с корреспондентом RT.

При этом президент IBU Олле Далин заявил, что об обыске ему стало известно лишь сегодня из российских СМИ.

«У нас работает орган по контрою за соблюдением правил — Biathlon Integrity Unit (BIU), он занимается всеми этими вопросами. Сегодня в течение дня меня дополнительно проинформируют... Знал ли я о ситуации с Касперовичем? Да, слышал об этом раньше», — заверил Далин.

Что касается вопроса с аккредитацией Касперовича, то в IBU начал расследование, а все данные были переданы в BIU. При этом в Союзе биатлонистов Украины (СБУ) опровергли информацию о том, что тренеру был выдан допуск с их стороны.

Впрочем, главный тренер сборной России Анатолий Хованцев позднее подтвердил, что у Касперовича не было аккредитации от команды РФ, и он находится на соревнованиях под другой фамилией.

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«У нас всего 20 аккредитаций и все они заняты тренерами команды, массажистами, врачами и сервисёрами. На сборе в Риднау я ему сказал, что на чемпионате мира к нам добавились три сервисёра, их стало не пять, как обычно, а восемь. Если бы были три лишних аккредитации, у нас бы было больше возможностей их распределять», — пояснил Хованцев.

На ситуацию уже отреагировали и в посольстве РФ в Италии. Его представители связались с местным МИД и потребовали разъяснений ситуации, а также обеспечения спортсменам должных условий подготовки к соревнованиям.

«По получении информации о произошедшем сотрудник генконсульства в Милане незамедлительно выехал в город Антерсельва для прояснения ситуации и защиты прав российских спортсменов в течение всего периода проведения чемпионата», — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

К выяснению обстоятельств произошедшего намерен подключиться и Олимпийский комитет России (ОКР). Он также потребовал от СБР, IBU и Олимпийского комитета Италии сообщить основания для проведения проверок, а также узнать, обладали ли сотрудники полиции полномочиями для их проведения.

В настоящий момент Министерство спорта РФ находится в контакте с консульством и следит за развитием ситуации.

«Министерству спорта стало известно об обыске, который итальянская полиция провела сегодня утром у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Министр спорта Олег Матыцин дал поручение срочно запросить у СБР и всю информацию об этом инциденте и обстоятельствах,которые к нему привели», — сообщается в заявлении, предоставленном пресс-службой ведомства.