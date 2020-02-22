Президент ФБУ: у Касперовича не могли найти аккредитацию Украины, у него её нет

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у Александра Касперовича, личного тренера российского биатлониста Александра Логинова, не могли обнаружить украинскую аккредитацию.

«У Касперовича не могли найти нашу аккредитацию, потому что у него её нет», — цитирует Брынзака Tribuna.ua.

Он допускает, что Касперович мог взять чужую аккредитацию, чтобы попасть на трассу, но он не верит, что у специалиста могли найти в комнате украинскую аккредитацию.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее глава IBU высказался об обысках российских биатлонистов на ЧМ.