Президент ФБУ: у Касперовича не могли найти аккредитацию Украины, у него её нет
- РИА Новости
«У Касперовича не могли найти нашу аккредитацию, потому что у него её нет», — цитирует Брынзака Tribuna.ua.
Он допускает, что Касперович мог взять чужую аккредитацию, чтобы попасть на трассу, но он не верит, что у специалиста могли найти в комнате украинскую аккредитацию.
22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Ранее глава IBU высказался об обысках российских биатлонистов на ЧМ.