Глава IBU высказался об обысках российских биатлонистов на ЧМ

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию с обысками российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Я получил информацию об обыске из российских СМИ только сегодня в 8 часов утра. У меня нет достаточного количества сведений, вопросом будет заниматься Biathlon Integrity Unit, поэтому новая информация появится в течение дня. Сейчас я хочу сконцентрироваться на соревнованиях. Знал ли я о проблемах Касперовича с аккредитацией? Я слышал о них», — сказал Далин в интервью RT.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о реакции иностранных журналистов на ситуацию с обысками российских биатлонистов.