Губерниев об обысках российских биатлонистов: у всех иностранных коллег недоумение

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о реакции иностранных журналистов на ситуацию с обысками российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«У всех иностранных коллег сейчас недоумение, все говорят о том, что всё высосано из пальца. Ну сколько можно расплачиваться за грехи?» — отметил Губерниев в интервью RT.

Он также рассказал, как первым узнал об обысках.

«Нам начали звонить в набат и Анатолий Емельянов, и Максим Кугаевский. Произошла мгновенная связь, и мы сразу помчались в расположение сборной. Надо понимать важность огласки. Уже в курсе Лавров, президент РФ. Нельзя злить большую страну», — добавил Губерниев.

Ранее Губерниев выразил уверенность, что обыски российских биатлонистов являются запланированной акцией.