Губерниев об обысках российских биатлонистов: у всех иностранных коллег недоумение
- РИА Новости
«У всех иностранных коллег сейчас недоумение, все говорят о том, что всё высосано из пальца. Ну сколько можно расплачиваться за грехи?» — отметил Губерниев в интервью RT.
Он также рассказал, как первым узнал об обысках.
«Нам начали звонить в набат и Анатолий Емельянов, и Максим Кугаевский. Произошла мгновенная связь, и мы сразу помчались в расположение сборной. Надо понимать важность огласки. Уже в курсе Лавров, президент РФ. Нельзя злить большую страну», — добавил Губерниев.
Ранее Губерниев выразил уверенность, что обыски российских биатлонистов являются запланированной акцией.