Губерниев уверен, что обыски российских биатлонистов являются запланированной акцией

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что обыски российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве являются запланированной акцией.

«Спланированная ли то акция? Ничего другого мне на ум не приходит. О том, что у Касперовича проблемы, мы узнали дня четыре назад, когда какая-то тётенька из IBU его поймала и сказала, что у него украинская аккредитация, хотя в сборной Украины всё отрицают. Но это неважно. Такое бывает очень часто, чужими допусками пользуются и журналисты. В своё время, чтобы провести Олега Табакова на церемонию открытия в 2006 году, мы использовали различные подручные средства. За это предусмотрен штраф, если человека поймают. Но сейчас я не могу это по-другому назвать, кроме как «запланированная акция». В 6 утра, в день старта, сами вломились в дверь. Странно, что не ночью, надо было ночью прийти, забрать в кутузку», — сказал Губерниев в интервью RT.

Ранее ОКР запросил разъяснения по ситуации с обысками российских биатлонистов.