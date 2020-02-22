ОКР запросил разъяснения по ситуации с обысками российских биатлонистов
- АГН «Москва»
Об этом сообщается на официальном сайте ОКР.
Кроме того, ОКР намерен выяснить основания и наличие соответствующих полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение определённых действий в отношении российских биатлонистов.
22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Ранее Васильев назвал безобразием ситуацию с обысками российских биатлонистов на ЧМ.