ОКР запросил разъяснения по ситуации с обысками российских биатлонистов

Короткая ссылка
Олимпийский комитет России (ОКР) направил официальные письма в Союз биатлонистов России, Международный союз биатлонистов и Национальный олимпийский комитет Италии с запросом о разъяснениях по ситуации с обысками отечественных биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
ОКР запросил разъяснения по ситуации с обысками российских биатлонистов
  • АГН «Москва»

Об этом сообщается на официальном сайте ОКР.

Кроме того, ОКР намерен выяснить основания и наличие соответствующих полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение определённых действий в отношении российских биатлонистов.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее Васильев назвал безобразием ситуацию с обысками российских биатлонистов на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить