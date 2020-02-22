Васильев назвал безобразием ситуацию с обысками российских биатлонистов на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с обысками российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Сейчас буду узнавать по поводу того, что полиция забрала наших ребят. Но если нарушение и было, то оно не было совершено на территории Италии. Это не считается преступлением. А здесь, в Италии, любой допинг считается уголовным правонарушением, как наркотики. Неприятная новость. Безобразие», — цитирует Васильева «Чемпионат».

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее сообщалось, что МИД России намерен защитить биатлонистов от давления на ЧМ в Италии.