Васильев назвал безобразием ситуацию с обысками российских биатлонистов на ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с обысками российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Васильев назвал безобразием ситуацию с обысками российских биатлонистов на ЧМ
  • Reuters

«Сейчас буду узнавать по поводу того, что полиция забрала наших ребят. Но если нарушение и было, то оно не было совершено на территории Италии. Это не считается преступлением. А здесь, в Италии, любой допинг считается уголовным правонарушением, как наркотики. Неприятная новость. Безобразие», — цитирует Васильева «Чемпионат».

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее сообщалось, что МИД России намерен защитить биатлонистов от давления на ЧМ в Италии.

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