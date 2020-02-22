МИД России намерен защитить биатлонистов от давления на ЧМ в Италии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что министерство работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от психологического давления в связи с обысками в отеле российской сборной на чемпионате мира в Италии.

«Хотела бы обратить внимание, что первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, — это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное — сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях», — сообщила Захарова.

Также посольство России в Италии направило ноту в МИД страны в связи с обысками у российской сборной по биатлону, в которой потребовало принятия всех мер для обеспечения должных условий подготовки и участия российской сборной в международных соревнованиях на территории Италии.

22 февраля итальянская полиция провела обыски у членов сборной России в Антерсельве. В том числе обыскивались номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.