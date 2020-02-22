IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ

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Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.

Отмечается, что все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit, который является независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее глава аккредитационного центра объяснила, почему Касперовичу отказали в аккредитации на ЧМ.

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