IBU открыл дело в связи с аккредитацией тренера Логинова на ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело в связи с подозрением Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, в подделке аккредитации на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IBU.

Отмечается, что все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit, который является независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее глава аккредитационного центра объяснила, почему Касперовичу отказали в аккредитации на ЧМ.