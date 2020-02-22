В аккредитационном центре IBU подтвердили, что аккредитации семьи Драчёва не имеют отношения к квоте

В аккредитационном центре IBU прокомментировали ситуацию с аккредитацией семьи президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.

«Проблема в том, что на команду можно получить максимум 20 аккредитаций. У России вся эта квота выбрана. Драчёв получил гостевые аккредитации для детей — на это имеет право каждый президент. Это не из квоты команды. Касперовичу отказали, потому что квота выбрана, а если России, например, дать 21 аккредитацию, то условная Германия или Италия может возмутиться: «А почему у нас 20?» — сказали в аккредитационном центре в интервью RT.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов высказался по поводу ситуации с обысками и аккредитациями национальной команды на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.