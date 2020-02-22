Экс-глава СБР: Драчёву не приходится решать проблемы бывшего руководства

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов высказался по поводу ситуации с аккредитациями национальной команды на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Сейчас на хозяйстве не Кравцов, а Драчёв. Я не знаю сути, знаю только происходящее. Я считаю, что Драчёву сейчас не приходится разбираться с проблемами предыдущего руководства. Это не те проблемы. Нужно посмотреть документ, на котором произошла процедура», — цитирует Кравцова РИА Новости.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев отметил, что это не первый скандал с аккредитациями на ЧМ-2020.