Гурьев: это не первый скандал с аккредитациями на ЧМ-2020

Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев прокомментировал ситуацию с аккредитациями на чемпионате мира 2020 года по биатлону.

Ранее в гостиничных номерах российской делегации прошли обыски.

«На федерацию выделяется определённое количество аккредитаций, потом уже решается, кому давать их, а кому нет. В частности, мы отправили домой шофёра трака. Аккредитации выдаются до чемпионата мира, они расходятся под каждое лицо. У Александра Касперовича «всплыла» история с аккредитацией, когда Александр Логинов уже стал чемпионом мира и бронзовым призёром. На этом чемпионате мира это не первый случай, точно так же поймали французов с чужими аккредитациями, и за это полагается штраф €500. Не сказать, что это случается часто, но бывает», — сказал Гурьев в интервью RT.

Ранее биатлонист Евгений Гараничев признался, что после обыска в гостиничном номере они с Логиновым не смогли уснуть.