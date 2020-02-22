Гараничев признался, что после обыска в гостиничном номере они с Логиновым не смогли уснуть

Короткая ссылка
Биатлонист Евгений Гараничев рассказал, как вели себя итальянские полицейские при обыске их с Александром Логиновым комнаты.
Гараничев признался, что после обыска в гостиничном номере они с Логиновым не смогли уснуть
  • © Rolf Kosecki via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Силовики пришли к российским спортсменам, отдыхавшим перед эстафетной гонкой, утром в субботу, 22 февраля.

«Они нам ничего не сказали, сразу начали обыскивать. Я успел написать сообщение, а они забрали у меня телефон, сказав, что нельзя им пользоваться. У Логинова всё проверяли, документы, все вещи, кошельки. У него даже не спрашивали разрешения. Мы говорим: «Так это досмотр?» Они: «Нет, это обыск». Хотя мы согласия не давали. Они сказали, что всё продлится 20 минут, а сами были у нас где-то полтора часа. Конечно, пытались потом уснуть, но полежали ещё минут 20, потом встали», — сказал Гараничев.

По его словам, Логинов не нервничал, а злился. Гараничев также добавил, что им задавали вопросы про витамины.

Ранее сообщалось, что появилось видео с обыском у сборной России по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить