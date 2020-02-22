Гараничев признался, что после обыска в гостиничном номере они с Логиновым не смогли уснуть
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Силовики пришли к российским спортсменам, отдыхавшим перед эстафетной гонкой, утром в субботу, 22 февраля.
«Они нам ничего не сказали, сразу начали обыскивать. Я успел написать сообщение, а они забрали у меня телефон, сказав, что нельзя им пользоваться. У Логинова всё проверяли, документы, все вещи, кошельки. У него даже не спрашивали разрешения. Мы говорим: «Так это досмотр?» Они: «Нет, это обыск». Хотя мы согласия не давали. Они сказали, что всё продлится 20 минут, а сами были у нас где-то полтора часа. Конечно, пытались потом уснуть, но полежали ещё минут 20, потом встали», — сказал Гараничев.
По его словам, Логинов не нервничал, а злился. Гараничев также добавил, что им задавали вопросы про витамины.
Ранее сообщалось, что появилось видео с обыском у сборной России по биатлону.