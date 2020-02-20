Шанс войти в историю: Куклина и Елисеев сражаются за медаль в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве проходит одиночная смешанная эстафета, в рамках которой сборные стран-участниц представят по два спортсмена. Каждый участник пробежит два этапа, причём женщины преодолеют в общей сложности 6 км, а мужчины — 7,5 км. Честь сборной России отстаивают Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Сингл-микст дебютировал в программе ЧМ-2019, но гонка в Эстерсунде не принесла медалей российским спортсменам. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лариса Куклина

РИА Новости

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