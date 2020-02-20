Шанс войти в историю: Куклина и Елисеев сражаются за медаль в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

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Борислав Головин
На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве проходит одиночная смешанная эстафета, в рамках которой сборные стран-участниц представят по два спортсмена. Каждый участник пробежит два этапа, причём женщины преодолеют в общей сложности 6 км, а мужчины — 7,5 км. Честь сборной России отстаивают Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Сингл-микст дебютировал в программе ЧМ-2019, но гонка в Эстерсунде не принесла медалей российским спортсменам. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Шанс войти в историю: Куклина и Елисеев сражаются за медаль в сингл-миксте на ЧМ по биатлону
  • Лариса Куклина
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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Автообновление

  • 20 февраля 2020

    Жаклен закрыл все мишени, а Самуэльссон допустил два промаха. Это борьба за бронзу!

  • Бё точен! С победой, Норвегия. У Лессера есть промах. 

  • Последний рубеж!

  • Так, Бё начал потихоньку убегать от Лессера. Самуэльссону он вообще «везёт» уже 12 секунд!

  • После рубежа: Германия, Норвегия (+0,6), Швеция (+10,3), Швейцария (+19,6), Франция (+20,1)... 9. Россия (+51,0). 

  • У Елисеева, к сожалению, есть промах. Не видать нам сегодня медали. 

  • Лессер идеально! Бё аналогично. Самуэльссон тоже со стрельбой справился. А вот у Вегера сразу два промаха. 

  • Седьмой рубеж!

  • Отметка 10,1 км. Почти в одни ноги работают Лессер, Бё и Вегер. Самуэльссон проигрывает пять секунд. Елисеев — 39,4. На десятое место он опустился. 

  • Последняя смена этапа. 

    Германия, Швейцария (+3,4), Норвегия (+3,5), Швеция (+7,7), Канада (+15,7), Франция (+21,6)... 9. Россия (+37,4). 

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