Шанс войти в историю: Куклина и Елисеев сражаются за медаль в сингл-миксте на ЧМ по биатлону
- Лариса Куклина
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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20 февраля 2020
Жаклен закрыл все мишени, а Самуэльссон допустил два промаха. Это борьба за бронзу!
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Бё точен! С победой, Норвегия. У Лессера есть промах.
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Последний рубеж!
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Так, Бё начал потихоньку убегать от Лессера. Самуэльссону он вообще «везёт» уже 12 секунд!
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После рубежа: Германия, Норвегия (+0,6), Швеция (+10,3), Швейцария (+19,6), Франция (+20,1)... 9. Россия (+51,0).
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У Елисеева, к сожалению, есть промах. Не видать нам сегодня медали.
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Лессер идеально! Бё аналогично. Самуэльссон тоже со стрельбой справился. А вот у Вегера сразу два промаха.
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Седьмой рубеж!
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Отметка 10,1 км. Почти в одни ноги работают Лессер, Бё и Вегер. Самуэльссон проигрывает пять секунд. Елисеев — 39,4. На десятое место он опустился.
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Последняя смена этапа.
Германия, Швейцария (+3,4), Норвегия (+3,5), Швеция (+7,7), Канада (+15,7), Франция (+21,6)... 9. Россия (+37,4).
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