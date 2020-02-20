На ЧМ по биатлону во время пристрелки на линии огня гулял посторонний
- Reuters
Как сообщает NRK, человека обнаружила норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандревольд и сразу рассказала о нём тренерам, испугавшись несчастного случая.
«Это нехорошо. Есть правила безопасности, согласно которым в этой зоне никого быть не должно. Это очень опасно. Он мог пострадать. Представьте, каково было бы стрелку? Это было бы ужасно», — сказал тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазет.
Отмечается, что человек, который был на стрельбище, оказался охранником.
Ранее сообщалось, что Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону.