На ЧМ по биатлону во время пристрелки на линии огня гулял посторонний

Во время пристрелки к индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону на линии огня был замечен посторонний.

Как сообщает NRK, человека обнаружила норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандревольд и сразу рассказала о нём тренерам, испугавшись несчастного случая.

«Это нехорошо. Есть правила безопасности, согласно которым в этой зоне никого быть не должно. Это очень опасно. Он мог пострадать. Представьте, каково было бы стрелку? Это было бы ужасно», — сказал тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазет.

Отмечается, что человек, который был на стрельбище, оказался охранником.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону.