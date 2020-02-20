На ЧМ по биатлону во время пристрелки на линии огня гулял посторонний

Короткая ссылка
Во время пристрелки к индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону на линии огня был замечен посторонний.
На ЧМ по биатлону во время пристрелки на линии огня гулял посторонний
  • Reuters

Как сообщает NRK, человека обнаружила норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандревольд и сразу рассказала о нём тренерам, испугавшись несчастного случая.

«Это нехорошо. Есть правила безопасности, согласно которым в этой зоне никого быть не должно. Это очень опасно. Он мог пострадать. Представьте, каково было бы стрелку? Это было бы ужасно», — сказал тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазет.

Отмечается, что человек, который был на стрельбище, оказался охранником.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить