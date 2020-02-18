Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 13-я

Итальянка Доротея Вирер одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

Reuters