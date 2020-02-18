Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 13-я
- Reuters
Итальянская биатлонистка преодолела дистанцию за 43 минуты 7,7 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.
Второе место заняла немка Ванесса Хинц. Тройку призёров замкнула норвежка Марте Олсбю Рёйселанд.
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 13-е место и допустившая три промаха. Светлана Миронова завершила гонку 22-й (четыре промаха). Лариса Куклина финишировала 23-й (четыре промаха). Ирина Старых заняла 32-е место (пять промахов).
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.