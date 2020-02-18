Четвёрка россиянок в борьбе за награды: на ЧМ по биатлону в Антерсельве проходит женская индивидуальная гонка
- Reuters
- © Leonhard Foeger
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18 февраля 2020
Тем временем немка Хинц сделала третий «ноль» и продолжает лидировать! На семь секунд она опережает Хойниш-Старегу.
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А вот Юрлова-Перхт закрыла все мишени на третьем рубеже и поднялась на пятое место. Отставание составляет почти две минуты.
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У Куклиной есть промах на лёжке. Она отброшена на 23-е место (+1:01,3).
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И у Рёйсланд промах на последнем рубеже! Но она за счёт высокой скорости опережает Эберг сразу на 22 секунды.
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И у Паулины Фиалковой, которая шла второй после первого рубежа, есть промах.
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М-да, у Мироновой сразу два промаха на последнем рубеже. Не видеть ей сегодня медали.
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Лариса Куклина ушла в бой! Давайте последим за ней. На отметке 1.3 км она уступает лидеру 10 секунд. А на отметке 1.6 км она вовсе показывает ход, лучше чем у Мироновой и Юрловой-Перхт!
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Тем временем сама полячка допустила сразу два промаха на последнем рубеже! А ведь Моника шла к медали!!! Таким образом, Эберг здесь лидирует тоже с двумя промахами. 20 секунд она «везёт» Хойниш-Стареге.
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А на втором рубеже лидирует уже Хинц. Она на шесть секунд опережает Хойниш-Старегу!
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Вирер допустила промах последним выстрелом на первом рубеже! Болельщики негодуют. К слову, здесь на второе место вырвалась словачка Паулина Фиалкова. Она лишь секунду проигрывает Рёйселанд.
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