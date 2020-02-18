Четвёрка россиянок в борьбе за награды: на ЧМ по биатлону в Антерсельве проходит женская индивидуальная гонка

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Борислав Головин
В итальянской Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону проходит женская индивидуальная гонка на 15 км. Сборная России представлена Екатериной Юрловой-Перхт, Ларисой Куклиной, Ириной Старых и Светланой Мироновой. Спортсменки попытаются одержать первую за пять лет победу в этом виде программы на мировых первенствах. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Четвёрка россиянок в борьбе за награды: на ЧМ по биатлону в Антерсельве проходит женская индивидуальная гонка
  • Reuters
  • © Leonhard Foeger
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  • 18 февраля 2020

    Тем временем немка Хинц сделала третий «ноль» и продолжает лидировать! На семь секунд она опережает Хойниш-Старегу. 

  • А вот Юрлова-Перхт закрыла все мишени на третьем рубеже и поднялась на пятое место. Отставание составляет почти две минуты. 

  • У Куклиной есть промах на лёжке. Она отброшена на 23-е место (+1:01,3). 

  • И у Рёйсланд промах на последнем рубеже! Но  она за счёт высокой скорости опережает Эберг сразу на 22 секунды. 

  • И у Паулины Фиалковой, которая шла второй после первого рубежа, есть промах. 

  • М-да, у Мироновой сразу два промаха на последнем рубеже. Не видеть ей сегодня медали. 

  • Лариса Куклина ушла в бой! Давайте последим за ней. На отметке 1.3 км она уступает лидеру 10 секунд. А на отметке 1.6 км она вовсе показывает ход, лучше чем у Мироновой и Юрловой-Перхт!

  • Тем временем сама полячка допустила сразу два промаха на последнем рубеже! А ведь Моника шла к медали!!! Таким образом, Эберг здесь лидирует тоже с двумя промахами. 20 секунд она «везёт» Хойниш-Стареге. 

  • А на втором рубеже лидирует уже Хинц. Она на шесть секунд опережает Хойниш-Старегу!

  • Вирер допустила промах последним выстрелом на первом рубеже! Болельщики негодуют. К слову, здесь на второе место вырвалась словачка Паулина Фиалкова. Она лишь секунду проигрывает Рёйселанд. 

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