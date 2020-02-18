Четвёрка россиянок в борьбе за награды: на ЧМ по биатлону в Антерсельве проходит женская индивидуальная гонка

В итальянской Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону проходит женская индивидуальная гонка на 15 км. Сборная России представлена Екатериной Юрловой-Перхт, Ларисой Куклиной, Ириной Старых и Светланой Мироновой. Спортсменки попытаются одержать первую за пять лет победу в этом виде программы на мировых первенствах. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Reuters

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