«В Антерсельве у Саши 54 пары лыж»: Касперович о работе с Логиновым, его идеальной стрельбе и функциональной готовности

Александр Логинов к чемпионату мира в Антерсельве вышел на пик формы. Об этом в интервью RT заявил личный тренер биатлониста Александр Касперович. По словам наставника, ещё на заключительном сборе национальной команды в Риднау он понял, что функционально подопечный готов очень хорошо. Специалист также рассказал, что лично выбирает лыжи для лидера сборной, прокомментировал его стрельбу в спринте и гонке преследования и признался, что предложений о работе от главы СБР не получал.

Александра Касперовича, который после Олимпийских игр в Сочи возглавлял мужскую сборную, а в Антерсельву приехал уже в качестве личного тренера Александра Логинова, чтобы быть рядом с учеником, я разыскала на автомобильной стоянке у стадиона. Неприметно одетый тренер ждал, когда чемпион мира, добавивший в воскресенье к золотой медали бронзовую, освободится от общения с прессой в медиацентре и подойдёт к машине. Её, как я успела узнать, Касперович арендовал для ученика сразу после этапа Кубка мира в Оберхофе, чтобы Александр мог не зависеть от планов других спортсменов и специалистов национальной команды. На поздравления тренер ответил не слишком эмоционально, скорее, откликнулся по-рабочему: «Чемпионат не закончен. Надеюсь, ещё будут медали».

— Старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров уже рассказал журналистам, что вас специально привлекли к подготовке на заключительном сборе команды в Риднау, чтобы Александр Логинов получил возможность максимально плодотворно готовиться к чемпионату мира по личному плану...

— Меня привлекли к подготовке? Ну что ж, пускай будет так. Мы как работали вместе с Сашей последние семь лет в индивидуальном порядке, так и продолжаем. У меня имеются собственные наработки в том, что касается силовой подготовки, функциональной, стрелковой, отработана вся методическая часть. Есть ещё много тренировочных моментов, которые можно улучшать, но в целом мы уже очень давно работаем по одной схеме и готовимся к главным стартам, ничего не меняя. Это же касается цикличности.

— Логинов всегда был до такой степени обособлен, находясь в команде?

— Не сказал бы, что он как-то чрезмерно обособлен. У него есть достаточно узкий круг друзей, хотя могу сказать, что Саша не слишком легко сходится с людьми — такой характер. Ему требуется время, чтобы приблизить к себе человека. Но в принципе он всегда достаточно общителен в коллективе.

— Так получилось, что Логинов — единственный спортсмен в мужской российской сборной, кто приехал в Антерсельву не просто участвовать в чемпионате мира, а бороться за золотые медали. И получается, что он не только отвечает за медальный план, прикрывая прорехи в подготовке, но и фактически тащит всю команду на своих плечах. Это создаёт дополнительное напряжение в команде?

— Я бы не был столь категоричен насчёт «только участия» остальных спортсменов. У нас есть очень способные ребята — тот же Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Карим Халили, которые должны в ближайшем будущем, как мне кажется, перейти в категорию лидеров команды. Логинов, безусловно, сильнейший, но он уже давно идёт своим путём. На самом деле, вы задали интересный вопрос. Никогда не размышлял об этом.

— Мне кажется, здесь всё достаточно очевидно: лидер так или иначе всегда является той фигурой, за которой тянутся все. Но если на сильнейшего равняться легко, как и идти вперёд под его прикрытием, то мало кому приходит в голову задуматься, каково в этой обстановке самому лидеру. Какова ответственность, каков прессинг. Особенно когда у команды всё так плохо, как у российской сборной в этом сезоне.

— Вы знаете, Саша ведь действительно постоянно подаёт пример другим. Вот только беда в том, что этим примером они не пользуются, не подхватывают его.

— Что вы имеете в виду?

— Да ту же зарядку.

Мы, например, всегда и везде делаем утреннюю зарядку, никогда её не пропускаем и относимся к ней, как к первой тренировке: это и настрой на целый день, и пробуждение организма, и отчасти показатель, в каком состоянии спортсмен находится в данный момент. То есть я уже утром могу понять, не нужно ли внести коррективы в основную тренировочную работу дня.

— Помню, как пять или шесть лет назад вы мне рассказывали о преимуществах своей системы применительно к индивидуальной работе со спортсменом. И говорили, что эту методику вы на тот момент тестировали уже 11 лет...

— Я действительно проверял её и на юниорских командах, и на молодёжных и считаю, что она работает очень эффективно. Просто когда в биатлоне стали работать иностранные специалисты, очень многие взгляды поменялись, на методику в том числе.

— Но сейчас иностранных специалистов в российской команде уже нет…

— Есть другие. Я не знаю, честно говоря, каких методик они придерживаются, просто не знаком с этим.

— Вы же с главным тренером сборной Анатолием Хованцевым пуд соли вместе съели...

— Мы действительно начинали работать вместе в 1986-м, да. Просто я работал с девушками, а Анатолий Николаевич — с ребятами. Это совершенно разная работа.

— А у взрослых парней и юниоров она одна?

— Направление одно и то же. В этом плане у нас с Логиновым ничего не поменялось с тех пор, как он бегал в юниорах. Просто с возрастом у спортсмена увеличивается нагрузка, увеличивается интенсивность работы, сокращается время, которое биатлонист проводит на рубеже. Логинов начинал стрелять с 38—40 секунд. Сейчас, как видите, стрельба у него стала совсем другой.

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— Уже после окончания гонки преследования я прочитала в интернете отзыв одного из ваших биатлонных коллег: «Я давно не видел, чтобы так кто-то стрелял. По интервалам Логинова между выстрелами можно составлять наглядное пособие для биатлонных школ. Каждый выстрел на первых трёх рубежах ложился в цель, как очередная деталь встаёт в паз на идеальном заводском конвейере. Это была идеальная стрельба…»

— Не настолько идеальная, раз случился промах. В этом есть ещё резерв, как и в техническом плане прохождения всей дистанции. Но методика не меняется, это абсолютно точно.

— В гонке преследования было отчётливо видно, что, если у Йоханнеса Бё есть некий скоростной запас, позволяющий ему бороться за победу при двух промахах, то у Логинова такого запаса нет. Получается, Саша может делать ставку только на безупречную стрельбу? Или скоростной резерв можно разработать в себе точно так же, как и остальные качества?

— Я ещё не разговаривал с Сашей после гонки, но уверен, что он находится в очень хорошем функциональном состоянии. Это было понятно уже после первых стартов в смешанной эстафете и спринте. Логинов не слабее, чем Бё, и я вижу, что на текущем этапе мы очень хорошо подравнялись по скорости со всеми лидерами, включая Бё и Фуркада. Судьбу медали между ними решает только стрельба на рубеже. Примерно как это и случилось: один промах — и у тебя уже не золото, а только бронза.

— Да, но Бё при двух стоит на пьедестале, а Логинов наверняка оказался бы за его пределами...

— Возможно, к воскресенью у Саши уже пошло наслоение усталости. Я пока не знаю, как у него работали лыжи, каким было общее самочувствие. Из того, что видел со стороны, начал он гонку легко. А вот на финиш шёл уже подуставшим. Но это мои догадки. Понятно, что какие-то вещи можно оценивать по движениям ног на трассе, по выносу рук. Мы уже долго работаем вместе, поэтому я знаю Логинова, как свои пять пальцев.

Допустим, когда мы делали развивающую работу на сборе в Риднау, я сразу сказал, что у нас с функциональным состоянием всё очень хорошо. Понял это, когда увидел, как Саша идёт в подъём. Он постоянно как бы находится в фазе полёта, перекладываясь справа налево и слева направо. То есть успевает подхватывать каждое движение. В смешанной эстафете я лишь дополнительно убедился, что был прав — сами видели, какую там Саша показал скорость. А в спринте он проявил ещё и бойцовские качества.

— Вы всегда приезжаете к Логинову на заключительный сбор перед главным стартом?

— Я раньше везде с ним ездил. А в этом сезоне — да, приехал только в Риднау.

— Не испытываете дискомфорта, оказавшись в команде, в которой вы всего лишь личный тренер одного из спортсменов без каких бы то ни было прав, без возможности что-то подсказать?

— Да говорите уж прямо — при том, что никому не нужен? Конечно, это состояние трудно назвать комфортным. Это очень неприятно, когда ты постоянно чувствуешь себя изгоем. Ничего, переживём и это. Надеюсь, с Александром мы будем работать вместе до завершения его карьеры.

— В интервью после победы Логинова в спринте президент СБР Владимир Драчёв рассказывал о том, как удалось в достаточно короткий срок решить проблему с подготовкой лыж для команды...

— Да, я слышал об этом. Но нас та проблема не слишком коснулась. Для Логинова я выбираю лыжи сам, прямо у производителя инвентаря. Здесь в Антерсельве у Саши 54 пары.

— После того, как Драчёв стал президентом СБР, войти в тренерский штаб он вам не предлагал?

— Мы ни разу не разговаривали с Драчёвым на эту тему.