Бронза Логинова и рывок россиянок: как отечественные биатлонисты выступили в гонке преследования на ЧМ

В воскресенье на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоялись гонки преследования. В женском пасьюте россиянки отыграли суммарно 80 мест, но не сумели попасть в топ-10. Среди мужчин Александр Логинов завоевал бронзу после победы в спринте накануне.

12-е место Юрловой-Перхт и невероятный взлёт Старых

Накануне российские любители биатлона наконец получили долгожданный повод для радости. На чемпионате мира в Антерсельве Александр Логинов несколько неожиданно показал не только хороший ход, но и точную стрельбу, одержав победу в спринте. В воскресенье, 16 февраля, уроженцу Саратова предстояло защитить занятые рубежи.

Но первыми на старт вышли женщины, и в этой гонке отечественным спортсменкам тяжело было рассчитывать на медали. Первой из россиянок на 21-й позиции стартовала Екатерина Юрлова-Перхт. А Светлане Мироновой, Ларисе Куклиной и Ирине Старых пришлось пробиваться из четвёртого-шестого десятков.

И этой троице удался впечатляющий рывок. Больше всех удивила Ирина. В пасьюте она функционально выглядела намного лучше, чем в спринте, и показала десятый ход, уступив лидеру в этом компоненте 36,8 секунды.

К слову, самой быстрой оказалась 37-летняя Кайса Мякяряйнен, но это не помогло ей подняться выше 22-го места. Старых с двумя промахами расположилась на 24-м. Таким образом, ей удалось отыграть сразу 29 позиций. Лучше Ирина смотрелась лишь на этапе КМ в Рупольдинге, где взлетела вверх в гонке преследования на 33 места.

С 48-й на 23-ю позицию переместилась Куклина. Она была чуть медленнее, чем Старых.

На 21-е место поднялась Светлана Миронова. Биатлонистка порадовала болельщиков хорошей скоростью. Седьмой ход (+ 31,7) приятно удивил. Кажется, по ходу турнира в условиях небольшой высоты россиянка почувствовала себя лучше.

Наконец, Юрлова-Перхт замкнула топ-12. Она очень резво стартовала и на ноль прошла первый огневой рубеж. К сожалению, затем у Екатерины произошло падение скорости, вдобавок она промахнулась на второй лёжке. А на последнем рубеже чемпионка мира 2015 года не закрыла сразу две мишени, что помешало ей попасть в десятку. Впрочем, тренеры сборной вовсе хотели не выпускать Юрлову-Перхт на старт, чтобы предоставить ей отдых после смешанной эстафеты и спринта, поэтому кидать камень в её огород не стоит.

Роковой промах Логинова и фиаско Елисеева

Но куда больший интерес у россиян вызывал, разумеется, мужской пасьют, ведь в нём за вторую победу подряд сражался Логинов. Особенно обнадёживало, что накануне Александр великолепно выглядел функционально. Он показал второй ход и уступил по этому показателю лишь невероятно быстрому Кентену Фийону Майе.

Также по теме Вторая медаль: Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на ЧМ по биатлону Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Россиянин лидировал большую...

Увы, в воскресенье россиянин был уже не так быстр. Видимо, на его форме, как и в случае с Юрловой-Перхт, сказалось участие в двух предыдущих гонках.

С первых метров стало понятно, что преследователи куда резвее российского биатлониста. Тот же Фийон Майе достал Александра очень быстро, но допустил четыре промаха на первом рубеже.

Логинова до поры выручала точность. Он закрыл 15 мишеней подряд и продолжал лидировать. При этом к нему неумолимо приближались Эмильен Жаклен и допустивший сразу два промаха Йоханнес Бё, который в итоге оказался быстрейшим в этот вечер.

На последнем рубеже россиянин всё же дрогнул. Если в спринте в стойке он не допустил ошибок, то в преследовании промахнулся третьим выстрелом. Француз с норвежцем этим воспользовались и ушли в отрыв.

В результате Жаклен достаточно неожиданно выиграл в финишном створе у Йоханнеса. Логинов же на последнем круге перестал бороться и спокойно финишировал третьим, благо Мартен Фуркад не мог догнать соперника.

А появившаяся чуть позже статистика подтвердила, что в воскресенье Александру действительно не хватило свежести. Он показал лишь 25-й ход и проиграл Бё-младшему почти минуту. Особенно много россиянин уступил на последнем круге, но необходимости выкладываться на 100% у него на тот момент уже не было.

Остальные россияне порадовать не смогли. Занести себе в актив гонку может лишь Евгений Гараничев, который отыграл 22 позиции и переместился на 34-е место. Видимо, положительно сказались слова главного тренера сборной Анатолия Хованцева, который заявил, что дальнейшее участие югорчанина в чемпионате мира будет зависеть от его результата в пасьюте.

Чуть ниже Гараничева финишировал Никита Поршнев (39-я позиция), который на этот раз допустил пять промахов. А главным неудачником гонки стал Матвей Елисеев. Он и в стрельбе оказался худшим в команде (семь промахов), и бежал медленно. Биатлонист из Зеленограда, который на старте сезона завоевал первую медаль в личной гонке на Кубке Мира, показал 59-й ход и опередил по этому показателю лишь украинца Антона Дудченко. Видимо, Елисеев на последних километрах дистанции просто не нашёл мотивации бороться, тем более что он, как и Юрлова-Перхт с Логиновым, бежал третью гонку на турнире.