Движение вверх: Юрлова-Перхт финишировала 12-й в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве

В итальянской Антерсельве биатлонистки разыграли медали в гонке преследования на чемпионате мира. Золото завоевала итальянка Доротея Вирер. Серебро досталось немке Денизе Херрман, а бронза — норвежке Марте Олсбу-Рёйселанд. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, переместившаяся с 21-й на 12-ю позицию. RT вёл текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Александр Вильф