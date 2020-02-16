Движение вверх: Юрлова-Перхт финишировала 12-й в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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16 февраля 2020
На этом мы с вами прощаемся. Российские биатлонистки не смогли завоевать медали и даже попасть в десятку по итогам гонки преследования, но выступили довольно неплохо и продемонстрировали солидный прогресс. Биатлонистки вернутся на трассу 18 февраля и проведут индивидуальную гонку. А сегодня позднее на старт выйдут мужчины. Александр Логинов постарается заткнуть критиков и защитить золото в спринте. До скорого.
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Миронова финишировала на 21-й строчке, Куклина — на 22-й. Старых стала 24-й. В целом россиянки ударно провели пасьют и смогли реабилитироваться за неудачу в спринте.
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На 12-м месте завершила гонку Юрлова-Перхт. Девять позиций отыграла россиянка, что можно назвать неплохим результатом.
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Серебро досталось Херрман. Обошла она Рёйселанд и заняла второе место. Четвёртой стала Эберг, за ней — Хинц.
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Юрлова-Перхт осталась на 12-й позиции. Всего одну секунду она уступила Вирер, но подняться выше не смогла. Куклина опустилась на 20-ю строчку, а Миронова поднялась на 23-ю. Старых — уже 26-я.
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Отметка 8,9 км. Вирер лидирует и уже не упустит победу. Увеличила она превосходство над Рёйселанд и Херрман почти до 30 секунд. Норвежка и немка разыграют серебро.
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Куклина и Старых допустили по промаху на заключительной стойке. В результате Лариса осталась на 19-м месте, а Ирина стала 28-й. Что касается Мироновой, то она отработала чисто и поднялась на 24-ю позицию.
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После заключительной стрельбы лидирует Вирер. Рёйселанд уступает ей 23,9 секунды, Херрман — 24,4. Юрлова-Перхт опустилась на 12-ю строчку (+ 1:25,1).
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Юрлова-Перхт могла побороться за попадание в цветочную церемонию, но «застрелилась». Сразу два промаха допустила россиянка.
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