Движение вверх: Юрлова-Перхт финишировала 12-й в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве

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Сергей Стариков
В итальянской Антерсельве биатлонистки разыграли медали в гонке преследования на чемпионате мира. Золото завоевала итальянка Доротея Вирер. Серебро досталось немке Денизе Херрман, а бронза — норвежке Марте Олсбу-Рёйселанд. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, переместившаяся с 21-й на 12-ю позицию. RT вёл текстовую трансляцию.
Движение вверх: Юрлова-Перхт финишировала 12-й в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 16 февраля 2020

    На этом мы с вами прощаемся. Российские биатлонистки не смогли завоевать медали и даже попасть в десятку по итогам гонки преследования, но выступили довольно неплохо и продемонстрировали солидный прогресс. Биатлонистки вернутся на трассу 18 февраля и проведут индивидуальную гонку. А сегодня позднее на старт выйдут мужчины. Александр Логинов постарается заткнуть критиков и защитить золото в спринте. До скорого.

  • Миронова финишировала на 21-й строчке, Куклина — на 22-й. Старых стала 24-й. В целом россиянки ударно провели пасьют и смогли реабилитироваться за неудачу в спринте.

  • На 12-м месте завершила гонку Юрлова-Перхт. Девять позиций отыграла россиянка, что можно назвать неплохим результатом. 

  • Серебро досталось Херрман. Обошла она Рёйселанд и заняла второе место. Четвёртой стала Эберг, за ней — Хинц. 

  • А Вирер уже финиширует. Великолепное выступление действующей обладательницы «Большого хрустального глобуса». Победа Доротеи в гонке преследования!

  • Юрлова-Перхт осталась на 12-й позиции. Всего одну секунду она уступила Вирер, но подняться выше не смогла. Куклина опустилась на 20-ю строчку, а Миронова поднялась на 23-ю. Старых — уже 26-я.

  • Отметка 8,9 км. Вирер лидирует и уже не упустит победу. Увеличила она превосходство над Рёйселанд и Херрман почти до 30 секунд. Норвежка и немка разыграют серебро.

  • Куклина и Старых допустили по промаху на заключительной стойке. В результате Лариса осталась на 19-м месте, а Ирина стала 28-й. Что касается Мироновой, то она отработала чисто и поднялась на 24-ю позицию.

  • После заключительной стрельбы лидирует Вирер. Рёйселанд уступает ей 23,9 секунды, Херрман — 24,4. Юрлова-Перхт опустилась на 12-ю строчку (+ 1:25,1).

  • Юрлова-Перхт могла побороться за попадание в цветочную церемонию, но «застрелилась». Сразу два промаха допустила россиянка. 

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