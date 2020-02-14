13 промахов и минимум шансов на медали в пасьюте: как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону

Россиянки неудачно выступили в женском спринте на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. На четверых они допустили сразу 13 промахов, что не позволило им включиться в борьбу за медали. При этом Екатерина Юрлова-Перхт порадовала болельщиков скоростью. А вот Светлана Миронова показала лишь 40-й ход и после финиша намекнула на плохую работу лыж.

Разочаровывающее выступление Мироновой и скорость Юрловой-Перхт

Женский спринт на чемпионате мира в Антерсельве не принёс радости российским болельщикам. Хотя шансы на завоевание медалей отечественными биатлонистками изначально были невысокими, многие верили в чудо, тем более что в текущем сезоне россиянки уже поднимались на подиум в данном виде на этапах Кубка мира — Светлана Миронова взяла бронзу в Хохфильцене. Спустя неделю она едва не повторила свой успех в Анси, но осталась на четвёртом месте.

По идее, именно от Мироновой можно было ждать результата, но в новом году быстрейшая биатлонистка команды угодила в серьёзную функциональную яму. Тренеры уверяли, что во время небольшой паузы перед ЧМ состояние Светланы можно исправить.

К сожалению, спринт показал, что вернуть себе былую форму уроженке Томской области пока не удалось. Уже на первом круге она достаточно много проиграла ходом, а затем допустила промах на лёжке. К нему Миронова добавила ещё один на стойке. Не обошлось и без традиционного падения скорости на последнем круге. В результате Светлана финишировала лишь 38-й и показала худший ход среди россиянок — 40-й (+1:17,6). После гонки она намекнула, что во всём виноваты лыжи.

«Самочувствие неплохое. Мне непонятно, откуда взялось такое большое отставание. Нужно посмотреть аналитику по отсечкам, взглянуть на работу лыж. Последний круг? Я устала. Если лыжи работали не очень хорошо, всё объяснимо и понятно. Ветер действительно постоянно менялся, приходилось пережидать порывы. Расстроена, что показала такой результат, но впереди гонка преследования, буду настраиваться на неё», — пообещала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

В целом оптимизм у российских болельщиков вызвало лишь выступление Екатерины Юрловой-Перхт. Она, в отличие от подруги по команде, сумела набрать неплохую форму перед первенством планеты. Это стало понятно ещё по смешанной эстафете, где опытная биатлонистка идеально отработала свой этап.

А в спринте Екатерина порадовала неплохой скоростью. Она показала 13-й ход. При этом 50-секундное отставание от Денизе Херрман в данном компоненте не должно смущать, поскольку немка снова была намного быстрее всех. Даже одержавшая победу Марте Рёйселанд уступила ей ходом почти 20 секунд.

Скорость Юрловой-Перхт вопросов не вызвала, а вот стрельба разочаровала. Россиянка допустила сразу три промаха и не сумела включиться в борьбу за медали.

«Сегодня дул порывистый ветер, который постоянно менял направление. Это повлияло на стрельбу на стойке. Тренеры говорили, что нужно прижиматься к концу стрельбища, но даже там чувствовала толчки ветра. То же происходило на лёжке. На пристрелке такого не было. Но нам говорили, что резкие порывы возможны. Состояние рабочее. Стоит поблагодарить сервис-бригаду за лыжи, которые катили замечательно, несмотря на погодные условия», — подвела итоги гонки россиянка.

Проблемы Старых и Куклиной и сенсационные призёры

Впрочем, ветер действительно создал спортсменкам серьёзные трудности. Не стали исключением и фавориты. Так, сразу шесть промахов допустила лидер общего зачёта Кубка мира Тириль Экхофф, четыре из них — на стойке. Те же четыре мишени на стойке не закрыла её соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд. Тириль в итоге заняла 59-е место, с огромным трудом пробилась в пасьют и уступила первое место в тотале Доротее Вирер.

Также по теме Вдалеке от наград: россиянки не попали в топ-20 женского спринта на ЧМ по биатлону В Антерсельве в рамках чемпионата мира по биатлону состоялся женский спринт. Россиянки побороться за медали не сумели и не попали даже...

Испытали проблемы на огневых рубежах и Лариса Куклина с Ириной Старых. Обе допустили по четыре промаха, но по крайней мере отобрались в гонку преследования. Первая заняла 48-ю строчку (+1:49,6), вторая — 53-ю (+1:57,1). Ходом они проиграли уже упомянутой Херрман порядка минуты.

«Я не знаю, что произошло на стойке. Не скажу, что дул какой-то катастрофический ветер, с которым нельзя работать. По ощущениям должна была «делать ноль». Откуда взялось три штрафных круга, я не понимаю, но, скорее всего, это мои ошибки, я «надёргала» спусковой крючок, проблема не в ветре. Впервые с этапа КМ в Эстерсунде состояние было неплохим. Работа перед чемпионатом мира дала результаты, но надо разобраться, что я сотворила на стрельбе», — приводит слова Куклиной «Чемпионат».

В таких погодных условиях победу удалось одержать Рёйселанд. Пока её соотечественницы проваливались на рубежах, Марте допустила лишь один промах и взяла второе золото на текущем турнире. А ведь за день до начала первенства планеты у норвежки сломалась винтовка, однако в сборной страны успели решить эту проблему.

Второе место сенсационно заняла Сюзан Данкли, которой подняться столь высоко помогла как раз идеальная стрельба. Для неё данное серебро ЧМ стало вторым в карьере. В 2017-м в Хохфильцене опытная американка финишировала второй в масс-старте.

Бронзу же в упорной борьбе с украинкой Еленой Пидгрушной завоевала Луция Харватова. Обе стартовали в поздних номерах и воспользовались изменением погодных условий. Температура на стадионе опустилась, а трасса «заглянцевалась». В результате чешка продемонстрировала неплохую скорость и впервые в карьере поднялась на подиум ЧМ. Прежде она ни разу не брала медали даже на КМ. А сборная Чехии завоевала в Антерсельве уже вторую награду, хотя в первой части сезона выглядела достаточно скромно. Однако к главному старту тренеры подвели подопечных в идеальной форме.