Норвежка Рёйселанд выиграла спринт на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 21-я
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Рёйселанд финишировала с результатом 21 минута 13,1 секунды.
Второе место заняла американка Сюзан Данкли с отставанием 6,8 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Чехии Луция Харватова (+21,3).
Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая расположилась на 21-й позиции.
Ранее сообщалось, что Никита Поршнев выступит в мужском спринте на ЧМ по биатлону в Антерсельве.