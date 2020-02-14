Норвежка Рёйселанд выиграла спринт на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 21-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд завоевала золото в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

© Hendrik Schmidt/dpa

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Рёйселанд финишировала с результатом 21 минута 13,1 секунды. Второе место заняла американка Сюзан Данкли с отставанием 6,8 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Чехии Луция Харватова (+21,3). Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая расположилась на 21-й позиции. Ранее сообщалось, что Никита Поршнев выступит в мужском спринте на ЧМ по биатлону в Антерсельве.