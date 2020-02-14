Норвежка Рёйселанд выиграла спринт на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 21-я

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Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд завоевала золото в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Норвежка Рёйселанд выиграла спринт на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 21-я
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

Рёйселанд финишировала с результатом 21 минута 13,1 секунды.

Второе место заняла американка Сюзан Данкли с отставанием 6,8 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Чехии Луция Харватова (+21,3).

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая расположилась на 21-й позиции.

Ранее сообщалось, что Никита Поршнев выступит в  мужском спринте на ЧМ по биатлону в Антерсельве.

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