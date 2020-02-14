Первый личный старт: женщины разыгрывают медали в спринте на ЧМ по биатлону

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Владимир Зайвый
В Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону. Во второй день соревнований женщины разыгрывают медали в спринте. За них борются четыре россиянки — Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. В этом виде программы отечественные биатлонистки не выигрывали награды с 2009 года. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Первый личный старт: женщины разыгрывают медали в спринте на ЧМ по биатлону
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  • © BEAUTIFUL SPORTS/Graban
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  • 14 февраля 2020

    И у Вирер есть промах. Вдобавок она сегодня не очень быстра. Итальянка ушла с рубежа лишь восьмой (+29,9). 

  • А Юрлова на отметке 2.2 км показывает восьмой ход (+8,3). Неплохо. 

  • И сразу же два промаха! Вот это да! Вообще ветер поддувает. Со штрафных кругов Экхофф вернулась с отставанием в 41,8 секунды от лидирующей Хойниш-Стареги. 

  • Экхофф очень здорово начала и показывает на первых контрольных отметках абсолютно лучший ход. Норвежка уже подошла к первому огневому рубежу. 

  • Юрлова-Перхт стартовала первой из россиянок! Вперёд, Екатерина! Вчера она очень достойно смотрелась в смешанной эстафете. Верим в опыт чемпионки мира 2015 года.

  • Вслед за ней ушла в бой ещё одна обладательница золотой медали смешанной эстафеты Марте Олсбу Рёйсланд. 18-й номер у ещё одной сильной норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд. 

  • 15-й стартовала действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» и лидер текущего сезона КМ в зачёте спринтерских гонок Доротея Вирер! Разумеется, болельщики зашлись в восторге. 

  • А вот и действующий лидер общего зачёта Кубка мира Тириль Экхофф в жёлтом бипе! У неё сегодня 11-й номер.  

  • Юлия Джима стартовала пятой. Вчера она неплохо проявила себя в смешанной эстафете вместе со всей сборной Украины. 

  • Стартовала гонка! Под первым номером ушла в бой Моника Хойниш-Старега из Польши! 

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