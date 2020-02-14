Первый личный старт: женщины разыгрывают медали в спринте на ЧМ по биатлону
- globallookpress.com
- © BEAUTIFUL SPORTS/Graban
-
14 февраля 2020
И у Вирер есть промах. Вдобавок она сегодня не очень быстра. Итальянка ушла с рубежа лишь восьмой (+29,9).
-
А Юрлова на отметке 2.2 км показывает восьмой ход (+8,3). Неплохо.
-
И сразу же два промаха! Вот это да! Вообще ветер поддувает. Со штрафных кругов Экхофф вернулась с отставанием в 41,8 секунды от лидирующей Хойниш-Стареги.
-
Экхофф очень здорово начала и показывает на первых контрольных отметках абсолютно лучший ход. Норвежка уже подошла к первому огневому рубежу.
-
Юрлова-Перхт стартовала первой из россиянок! Вперёд, Екатерина! Вчера она очень достойно смотрелась в смешанной эстафете. Верим в опыт чемпионки мира 2015 года.
-
Вслед за ней ушла в бой ещё одна обладательница золотой медали смешанной эстафеты Марте Олсбу Рёйсланд. 18-й номер у ещё одной сильной норвежки Ингрид Ландмарк Тандреволд.
-
15-й стартовала действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» и лидер текущего сезона КМ в зачёте спринтерских гонок Доротея Вирер! Разумеется, болельщики зашлись в восторге.
-
А вот и действующий лидер общего зачёта Кубка мира Тириль Экхофф в жёлтом бипе! У неё сегодня 11-й номер.
-
Юлия Джима стартовала пятой. Вчера она неплохо проявила себя в смешанной эстафете вместе со всей сборной Украины.
-
Стартовала гонка! Под первым номером ушла в бой Моника Хойниш-Старега из Польши!
🇵🇱 Monika Hojnisz Starega is entering the range! With a little breeze adaption will be key #antholz2020pic.twitter.com/7fbeNzTT0t— IBU World Cup (@IBU_WC) February 14, 2020
- Дуэль Бё и Фуркада, Экхофф против всех и надежда россиян на стрельбу: главные интриги ЧМ по биатлону
- Перспективы сборной, будущее тренерского штаба и поломка винтовки: о чём говорят за сутки до начала ЧМ по биатлону
- Списанная со счетов Юрлова, возрастной Бэйли и юный Ландертингер: самые неожиданные победители ЧМ по биатлону в XXI веке
- Промахи Старых и проблемы Елисеева с винтовкой: почему сборная России осталась без медалей в эстафете на ЧМ по биатлону
- Обвинения в маразме и угроза судом: как Фуркад отреагировал на слова Резцовой о «медицинской помощи»