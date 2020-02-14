Первый личный старт: женщины разыгрывают медали в спринте на ЧМ по биатлону

В Антерсельве продолжается чемпионат мира по биатлону. Во второй день соревнований женщины разыгрывают медали в спринте. За них борются четыре россиянки — Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. В этом виде программы отечественные биатлонистки не выигрывали награды с 2009 года. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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