Дуэль Бё и Фуркада, Экхофф против всех и надежда россиян на стрельбу: главные интриги ЧМ по биатлону

С 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве пройдёт чемпионат мира по биатлону. Главными фаворитами мужских соревнований станут француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё, который постарается перехватить у своего соперника лидерство в Кубке мира. Вдвоём они выиграли все гонки текущего сезона, кроме двух. У женщин на многое сможет претендовать одержавшая шесть побед Тириль Экхофф, однако у себя дома её постарается обойти Доротея Вирер. У россиян шансы на медали не очень высоки, однако глава федерации Владимир Драчёв рассчитывает хотя бы на три награды.

Бё против Фуркада

Весь сезон-2019/20 в мужском биатлоне крутится вокруг борьбы Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада. Так же, как два года назад, всё золото личных гонок они разыгрывают буквально между собой: из 13 прошедших стартов только в двух победу одержал кто-то другой (Бенедикт Долль и Кентен Фийон Майе).

При этом стоит выделить одну особенность текущего противостояния — за исключением успеха индивидуальной гонке на стартовом этапе КМ в Эстерсунде, Фуркад побеждал только на немецких этапах, где Бё не выступал из-за рождения ребёнка. Так что, судя по всему, этот прошлогодний комплекс француз пока что не изжил. Фуркаду пока лишь дважды за сезон удавалось даже просто добраться до пьедестала почёта, если ему приходилось делить трассу с норвежцем.

Однако реально соперничать с Бё-младшим на длинной дистанции сейчас может только Фуркад, а чемпионат мира в Антерсельве — это испытание на выносливость и стабильность, которое он всегда проходил с честью. В программе соревнований целых семь гонок, и рано или поздно Бё может либо дать слабину в одной из них, либо просто отказаться от какого-нибудь забега на свой выбор. Фуркаду, по-прежнему имеющему неплохую скорость, это должно сыграть на руку и дать возможность повторить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по личным золотым медалям чемпионатов мира, которых у великого норвежца 11, а у француза пока десять.

Длинная дистанция Фийона Майе

Настоящим открытием нынешнего сезона стал Кентен Фийон Майе. Поклонникам биатлона он и раньше был хорошо известен — и как крепкий эстафетный борец, и как дважды бронзовый призёр личных гонок на ЧМ-2019. Но теперь его статус заметно повысился. К соревнованиям в Антерсельве француз подошёл на втором месте в общем зачёте Кубка мира. Даже если сделать поправку на упомянутый пропуск Бё двух этапов, то и присутствие в тройке для Фийона Майе — большое достижение.

27-летний француз превратился в постоянного фаворита едва ли не любой гонки с четырьмя огневыми рубежами. Как и Бё с Фуркадом, он отметился медалями во всех дисциплинах, но гонки преследования были ему особенно по душе, а свою единственную за сезон победу он добыл в последнем масс-старте. Выносливость и точная стрельба не раз выручали Фийона Майе в этом сезоне и на ЧМ должны помочь ему если не вмешаться в борьбу за золото, то собрать максимальный урожай из медалей других достоинств.

Эстафетное противостояние

Кульминацией борьбы Бё и Фуркада должна стать мужская эстафета. Именно эти две страны сейчас обладают сильнейшими составами и должны разыгрывать золотые медали между собой. Только их квартетам удавалось выиграть медали в каждой гонке текущего Кубка мира, при том что порой у обеих сборных возникали большие проблемы на дистанции. За четыре гонки норвежцы зашли на штрафной круг три раза, а французы — все четыре. То, что для большинства команд является практически приговором, для этих двух не становилось препятствием на пути к пьедесталу почёта.

На первый взгляд может показаться, что в непосредственном споре Норвегии и Франции верх должны взять скандинавы. Они выиграли первые три гонки сезона и стали вторыми только в одной, в которой не выступал Бё. Но Франции есть чем ответить — невероятной глубиной состава. В первой четвёрке общего зачёта Кубка мира находится три представителя сборной, а в первой восьмёрке — все четыре. Помимо Фуркада это ещё Фийон Майе, Симон Детьё и Эмильен Жаклен. Каждый из них как минимум трижды становился призёром личных гонок, в то время как в Норвегии этим могут похвастаться только братья Бё. Хотя норвежцы и могут здорово раскрываться в эстафетах, но победа Франции всё-таки будет более логичной.

Экхофф против остального мира

В женской части соревнований прошедшие шесть этапов Кубка мира выявили однозначного фаворита. Тириль Экхофф за неполный сезон одержала шесть побед — столько же, сколько за всю карьеру. К 29 годам она, похоже, раскрыла секрет успешных выступлений и заняла пустое место, образовавшееся после ухода нескольких легендарных спортсменок в 2019-м.

Однако есть у Экхофф и слабые места — свои блестящие результаты она чередует с неудачными. Но до чемпионата мира у неё было достаточно времени, чтобы понять, в чём причина таких скачков и как подвести себя к конкретному старту.

При этом в Кубке мира её лидерство не выглядит неоспоримым. Пускай Экхофф и пропустила всего один старт из-за болезни, но всё равно 15-очковый гандикап перед Доротеей Вирер — слишком маленькое преимущество. Итальянке это должно дать дополнительную мотивацию, которой у неё и так будет много на домашнем соревновании. К тому же у Вирер есть свой козырь — она лучше выступает в спринте и лидирует в зачёте этой дисциплины. Спортсменка не может похвастаться идеальной стрельбой, но на короткой дистанции она способна компенсировать промахи и настичь даже Экхофф.

Фактор женского масс-старта

При всём этом женский биатлон остаётся всё таким же непредсказуемым, как и раньше, и ожидать, что фавориты непременно будут оправдывать свой статус, не стоит. Об этом особенно красноречиво говорит разброс призёров в масс-старте — дисциплине, где нельзя выиграть только скоростью или стрельбой, а преимущества на старте, как в пасьюте, ни у кого нет. Девять разыгранных в этом сезоне медалей достались восьми разным спортсменкам.

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Справедливости ради стоит отметить, что обладательница золотой и серебряной наград Тириль Экхофф не выступала в Поклюке из-за болезни. Но всё равно разброс получился показательным — масс-старт позволил Кайсе Мякяряйнен почувствовать позабытый вкус побед, Лиза Виттоцци в этой гонке смогла как-то реабилитироваться за неудачный сезон, а Ханна Эберг после выигрыша в Словении поднялась в первую тройку общего зачёта. Если и ждать каких-то сюрпризов на чемпионате мира, то для этого идеально должен подойти женский масс-старт.

Непобедимые норвежки

Зато в эстафете у женщин всё должно быть предельно ясно. Норвежкам в этом сезоне удалось почти немыслимое — они выиграли все четыре гонки в Кубке мира. Даже на этапе в Хохфильцене, когда Ингрид Тандревольд заработала штрафной круг, а золото уже почти было в руках у россиянок, скандинавкам удалось забраться на первое место. В других гонках их мощь даже не оспаривалась.

Интрига в женской эстафете будет заключаться в том, что выиграет ли Швейцария свою первую медаль на чемпионате мира по биатлону. Три сестры Гаспарин и Лена Хекки образовали в этом сезоне практически квартет мечты, выигравший три медали из четырёх. Дважды швейцарки проводили эстафетную гонку лишь с четырьмя дополнительными патронами, а в Хохфильцене выиграли бронзу даже со штрафным кругом. Вслед за ними по стабильности идут шведки и француженки, хотя не стоит исключать и возрождения немецкой команды, рискующей лишь в четвёртый раз с 1991 года остаться без медалей.

Трасса для Бё и Давидовой

Антерсельва разительно отличается от других известных биатлонных трасс тем, что расположена на среднегорье. Кому-то такие условия помогают выступать лучше, кому-то только мешают. Поэтому в разговоре о предстоящем чемпионате мира нельзя обойтись без воспоминаний о прошлых годах.

Так же как в своё время главными покорителями Антерсельвы считались Антон Шипулин и Симон Шемпп, сейчас этот титул вправе носить Йоханнес Бё. На трёх последних этапах Кубка мира он одержал пять побед и выиграл одно серебро, а когда в Южном Тироле проводились эстафеты, то и на них он собрал комплект из медалей всех достоинств. Год назад Бё не отличался стрельбой, но «летал» по трассе так, что играючи обгонял всех соперников. Мартен Фуркад такой статистикой в Антерсельве похвастаться не может — за всю карьеру, которая у француза длится гораздо дольше, он выиграл всего две личные гонки, хотя и сумел при этом взять три золота в эстафетах.

Среди женщин настолько ярких покорительниц Антерсельвы нет, но одно имя всё-таки можно выделить. Именно в Италии свой статус восходящей звезды оправдала Маркета Давидова. Чешка выиграла спринт, провалилась из-за четырёх промахов в пасьюте, но в масс-старте снова не осталась без медали и взяла бронзу. В этом сезоне 23-летняя спортсменка становилась призёром на двух этапах, укрепившись в статусе одного из будущих лидеров женского биатлона. Позиции в общем зачёте Кубка мира у Давидовой не высоки — она не входит и в топ-15. Но если трасса в Антерсельве действительно ей подходит, то на чемпионате мира она сможет на равных бороться с фаворитками.

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Шансы россиян на три медали

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв обозначил цель своих подопечных на чемпионат мира — три медали. И хотя сейчас сборная России переживает рекордную серию без наград в Кубке мира, этот ориентир всё-таки достижим. Если ошибки при подготовке по ходу сезона были учтены, то в Антерсельве вполне можно будет всё начать сначала.

Безусловно, главные надежды связаны с Александром Логиновым и Матвеем Елисеевым. В начале сезона она выигрывали медали и оказывались рядом с пьедесталом почёта. Елисеев особенно был успешен в спринте, а Логинов при условии хорошей стрельбы дарил надежды в индивидуальной гонке и пасьюте. Сейчас им нужно рассчитывать только на свои силы — в командных видах программы партнёры вряд ли помогут выиграть медали.

Награды у женщин по-прежнему кажутся чем-то невозможным, но нельзя исключать, что если Светлана Миронова закроет все мишени в спринте, а Лариса Куклина — в индивидуальной гонке, то обе окажутся в призах. Нынешнее поколение российских биатлонисток имеет хотя бы такие шансы, в отличие от предыдущих. И нельзя забывать об эстафете. Хотя две медали кажутся уже разыгранными, но на ещё одну россиянки претендовать могут — серебряный успех в Хохфильцене не должен быть случайным.