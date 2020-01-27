Антирекорд как панацея: почему 26 гонок без медалей российских биатлонистов не повод для расстройства

По итогам этапа Кубка мира в Поклюке сборная России по биатлону установила антирекорд, оставшись без медалей в 26 гонках подряд. Однако за две недели до чемпионата мира в Антхольце спортсмены национальной команды стабилизировали как ход, так и стрельбу. Кроме того, тренерский штаб активно вводит в состав молодых биатлонистов, пусть их результаты пока и далеки от идеала. Почему болельщикам не стоит посыпать голову пеплом из-за затянувшейся серии неудач — в материале RT.

Провал в начале года и положительная динамика в Поклюке

Февральский чемпионат мира по биатлону в Антхольце грозит стать для сборной России одним из самых неудачных в истории. К турниру национальная команда подходит явно не в лучшем состоянии. Главной проблемой отечественных биатлонистов остаётся крайне слабый ход, но и работа на огневых рубежах тоже порой оставляет желать лучшего.

На этом фоне по итогам этапа Кубка мира в Поклюке россияне установили антирекорд — сборная остаётся без медалей уже 26 гонок подряд. Хотя совсем недавно ситуация была диаметрально противоположной. В середине декабря на этапе КМ в Хохфильцене команда взяла четыре награды.

К сожалению, потом у отечественных биатлонистов начались проблемы. В Анси их подвела неготовность лыж, а в Оберхофе — патроны. Далее россияне попали в функциональную яму, которую тренеры объяснили неудачным новогодним сбором в Австрии.

Сейчас кажется, что прийти в себя подопечные Анатолия Хованцева к чемпионату мира не успеют. Однако кое-какая положительная динамика в состоянии россиян всё же наблюдается. Например, в индивидуальной гонке в Поклюке в первую двадцатку по чистой скорости попали Александр Логинов с Матвеем Елисеевым. Прошлогодний призёр общего зачёта КМ в случае чистой работы на рубежах и вовсе мог стать пятым.

Куда лучше почувствовали себя и девушки. Ещё в Рупольдинге они проигрывали соперницам катастрофически много, а в Словении несколько стабилизировали ход. А самое главное, в строй вернулась быстрейшая биатлонистка команды Светлана Миронова. Если в спринтерской гонке в Рупольдинге она показала ужасающий 61-й ход, то в индивидуалке в Поклюке — уже 15-й при том, что эта дистанция не является для неё профильной.

В той же гонке на огневых рубежах порадовали Старых и Куклина, допустившие всего один промах на двоих. В итоге Ирина стала восьмой, а Лариса — 13-й, и в их выступлении уже не чувствовалось откровенной безнадёги.

Замечательно обе смотрелись и в смешанной эстафете. Они вновь оставили незакрытой лишь одну мишень и подняли команду с девятого места на четвёртое. Особенно порадовал сильный последний круг от Старых, которая опередила шведку в борьбе за «деревянную медаль». Неплохо Ирина смотрелась и в женской эстафете в Рупольдинге. Таким образом, как минимум в командных гонках опытная спортсменка может серьёзно помочь сборной.

Логинов с Елисеевым в смешанной эстафете выступили не слишком удачно, но, по крайней мере, не провалились по скорости. Александр показал шестой ход, а Матвей — восьмой. Девушки в этом компоненте выглядели слабее.

Из других положительных моментов следует отметить чистую стрельбу Елисеева в масс-старте, причём в данной дисциплине ему удалось «выбить ноль» второй раз в сезоне. В Анси он также закрыл все 20 мишеней. Но если тогда он при шестиминутном отставании ходом стал 29-м, то на этот раз — 11-м. Логинову же немного не хватило, чтобы попасть в топ-10 по скорости.

Доверие молодым и отличный дебют Стрельцова

Нельзя не отметить и доверие, которое тренерский штаб оказывает молодым биатлонистам. В текущем сезоне через национальную команду уже прошли Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Саид Каримулла Халили.

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В Поклюке заявил о себе 22-летний Кирилл Стрельцов. Уроженец Москвы отобрался ещё на стартовые этапы КМ, но тренерский штаб решил отправить его набираться опыта на Кубок IBU. Зато в январе он получил свой шанс из-за отъезда Халили на юниорский чемпионат мира и воспользовался им на все сто. В индивидуальной гонке он прошёл на ноль все четыре рубежа и показал 17-й результат.

Стрельцову удалось отобраться в масс-старт, где он также не затерялся — 19-е место при всего одном промахе. Пусть Кирилл не поражал воображение скоростью, но продемонстрировал, что способен аккуратно работать на огневых рубежах и обладает крепкими нервами. В тренерском штабе это оценили и взяли молодого спортсмена на предваряющий чемпионат мира сбор в Риднау. Вполне вероятно, он выступит и на самом первенстве планеты.

Доверяют специалисты и другим молодым биатлонистам. Так, шанс пробежать эстафету получил даже Халили, дебютировавший на Кубке мира в Рупольдинге. И 21-летний чемпион мира среди юниоров не подвёл, допустив на своём этапе лишь один промах.

В настоящий момент становится всё более очевидным, что нынешняя сборная строится с прицелом на будущее и на Олимпийские игры в Пекине, а потому в ней возрастному Дмитрию Малышко предпочитают Латыпова, потому что первый «уже не может бороться за медали, а второй — ещё».

«Сбор в Риднау поможет российским биатлонистам»

Что же касается грядущего чемпионата мира, то остаётся надеяться на восстановительный сбор в Риднау, который продлится две недели. Вполне возможно, что их россиянам будет достаточно для того чтобы вернуть себе форму. В этом, например, уверен лидер команды Логинов.

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«Кажется, знаю, что нужно изменить перед чемпионатом мира. Впереди 16 дней, и я, конечно, хочу провести их плодотворно в плане подготовки. Естественно, нужно немного отдохнуть и в итоге сделать так, чтобы вернулась хорошая форма», — приводит слова биатлониста «Чемпионат».

Уверены в имеющемся плане и в тренерском штабе. Так, по словам наставника мужской команды Сергея Белозёрова, форма того же Логинова не вызывает у него опасений, а проблема с его функциональным состоянием ещё может быть решена до чемпионата мира.

«Да, Саша подустал, но у меня есть уверенность, что сбор в Италии ему поможет. Он быстро восстанавливается, у него хорошая аэробная база. Двух недель Логинову хватит, чтобы привести кондиции в норму. Думаю, его функционал наложил отпечаток на не слишком качественную стрельбу. На сбор перед чемпионатом мира едут все шестеро ребят, которые выступали в Поклюке. За Халили продолжаем следить на юниорском чемпионате мира. Смотрим также итоги российского отбора в Ижевске. На Кубке IBU ещё будет старт в Арбере, эти результаты тоже учтём при формировании окончательного состава команды», — подчеркнул тренер.

В свою очередь, президент СБР Владимир Драчёв отметил, что сбор в Риднау поможет российским биатлонистам привести себя в порядок. По его словам, к первенству планеты они должны подойти в оптимальной форме.