Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед ЧМ
- РИА Новости
«На сбор перед чемпионатом мира едут все шестеро ребят, которые выступали в Поклюке. За Халили продолжаем следить на юниорском чемпионате мира. Смотрим также итоги российского отбора в Ижевске. На Кубке IBU ещё будет старт в Арбере, эти результаты тоже учтём при формировании окончательного состава команды», — цитирует Белозёрова «Чемпионат».
Таким образом, на сбор отправятся Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.
ЧМ по биатлону в Антхольце пройдёт с 13 по 23 февраля.
Ранее сообщалось, что Ханна Эберг выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Поклюке.