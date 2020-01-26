Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед ЧМ

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, кто отправится на сбор перед чемпионатом мира в итальянском Антхольце.
Белозёров назвал шестерых биатлонистов, которые отправятся на сбор перед ЧМ
  • РИА Новости

«На сбор перед чемпионатом мира едут все шестеро ребят, которые выступали в Поклюке. За Халили продолжаем следить на юниорском чемпионате мира. Смотрим также итоги российского отбора в Ижевске. На Кубке IBU ещё будет старт в Арбере, эти результаты тоже учтём при формировании окончательного состава команды», — цитирует Белозёрова «Чемпионат».

Таким образом, на сбор отправятся Александр Логинов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.

ЧМ по биатлону в Антхольце пройдёт с 13 по 23 февраля.

Ранее сообщалось, что Ханна Эберг выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Поклюке.

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