«В команде разлад и бардак»: Резцова о проблемах российских биатлонистов, ошибках тренеров и результатах Логинова

Тренеры сборной России по биатлону связывают неудачные результаты подопечных со сторонними проблемами, но на деле в подготовке команды к сезону были допущены ошибки. Об этом в интервью RT заявила двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. По её словам, некоторых специалистов следует убрать с постов. Также эксперт рассказала о причинах слабых результатов Александра Логинова, высказалась о перспективах отечественных биатлонистов на первенстве планеты в Антхольце и поделилась впечатлением от выступления дочери Кристины на Кубке мира по биатлону.

«Российские биатлонисты передвигаются с большим трудом»

— Меньше чем за месяц до начала чемпионата мира у российских биатлонистов наблюдаются серьёзные проблемы с физическим состоянием. Успеет ли тренерский штаб исправить ситуацию до начала первенства планеты?

— Думаю, сделать это будет сложно. Исправлять ситуацию нужно было раньше. А сейчас позади более половины этапов Кубка мира, а улучшений нет. Ходом проигрываем просто немерено. Хотя надежда умирает последней. Хочется изменений, но ждать их тяжело. Нужно возвращаться в лето-осень прошлого года, чтобы понять, что происходит. Дай бог, тренеры проведут какую-то работу.

— Что нужно сделать, чтобы хотя бы немного привести спортсменов в чувства?

— Сложный вопрос. А что можно изменить за такой короткий отрезок времени? Я даже не знаю. Ведь форма не набирается за день, это результат работы ещё с лета-осени. Видимо, что-то в подготовке было сделано неправильно. Да, в декабре сборная выглядела неплохо, но пока всё получается через раз, не хватает стабильности. Проигрыш ногами очень большой, хотя стреляем неплохо. Всегда уступаем минуту по скорости. В декабре было то же самое. Даже со стороны видно, что российские биатлонисты передвигаются по дистанции с большим трудом, особенно если сравнивать с норвежцами. Посмотрим, что сборная покажет в Поклюке. Может, стоило пропустить какой-то этап, отсидеться в горах.

— Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев как раз призвал не везти ведущих биатлонистов национальной команды на этап Кубка мира в Словению. Это поможет?

— Думаю, сейчас уже нет. Нужно было давать паузу раньше, например, отказаться от выступления в Рупольдинге. А стартовать в Поклюке необходимо, поскольку это последний этап перед чемпионатом мира. Но я не знаю, как готовятся ребята. Опять же, вы говорите о ведущих биатлонистах, но у нас и ведущих-то нет — все равны, как у ребят, так и у девушек.

— Что вы имеете в виду?

— Даже Александр Логинов не блещет. Матвей Елисеев пару раз показался и потерялся. Девчонки вовсе разобранные. Ирина Старых вроде бы неплохо выступила в Рупольдинге, но её отставание по скорости составляет минимум минуту.

— Верите в то, что это запланированный спад перед первенством планеты, и в Антхольце всё резко изменится в лучшую сторону?

— Не думаю. Сейчас ребята загружены непонятно чем. Просто неправильно спланирована подготовка.

— Вице-президент СБР Валерий Польховский заявил, что проблемы команды связаны с новогодним сбором в Австрии. По его словам, люди не успели «пройти полную адаптацию». Почему тренерский штаб этого не предусмотрел?

— К нему (тренерскому штабу. — RT) вообще возникает очень много вопросов. Во-первых, мне кажется, штаб подобран не совсем правильно. Может, тренеров надо поменять? Виталий Норицын как-то «заблудился». Непонятно, что делает в сборной Анатолий Хованцев. Его время давно ушло. Он пытается что-то говорить, но... Давно пора вернуть Валерия Польховского (бывший тренер женской сборной России. — RT). По крайней мере, при нём у женской команды были хорошие результаты. Но пока ведутся непонятные внутренние разборки.

— Сами биатлонисты порой проговариваются о не самой лучшей атмосфере в национальной команде...

— Не думаю, что все настолько сильно разобщены, ведь ребята выступают вместе не первый год. Может нет такой сплочённости, которая была раньше, но нет и такого, чтобы каждый был сам по себе. Но я могу судить только со стороны. Я говорила: приглашайте меня на сборы за свой счёт. Возможно, смогла бы чем-то помочь, дать совет. Но я никому не интересна, поскольку всегда говорю правду.

«Если у нас такая богатая страна, то почему не решат вопрос со шлифт-машиной?»

— Что рассказывает ваша дочь Кристина Резцова о положении дел в сборной?

— А она ничего не рассказывает. Постоянно говорит: «Всё у нас нормально, всё по плану».

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— А как она объяснила ситуацию в эстафете, когда белоруска стреляла по её установке?

— Она в этом не виновата. Слава богу, организаторы разобрались в произошедшем, и никакого наказания не последовало. Кристина начала стрелять по своей установке, а белоруска ей помогла. Молодец, что сориентировалась и выпустила в землю два патрона, чтобы они не остались в винтовке. Единственное, нужно было поднять руку. Но если бы в дело вмешались судьи, это отняло бы много времени.

— Кристина ещё способна прибавить ходом?

— Всегда верила, что она будет посильнее в этом компоненте. Да, в спринте в Рупольдинге у неё было лучшее время среди россиянок, но она всё равно проиграла минуту. Последний круг у неё вообще «западает», Кристина еле «гребёт».

— Можно ли говорить, что проблемы команды во многом связаны с отсутствием шлифт-машины?

— А вы сами верите, что все беды из-за этого? Если у нас такая богатая страна, то почему не решат вопрос? Но это всё отговорки: то лыжи не едут, то шлифт-машины нет, то патроны не летят. Нам всё время что-то мешает. Когда происходит провал, начинаем искать причину на стороне вместо того, чтобы покопаться в себе.

«В команде разлад и бардак»

— Старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров после эстафеты заявил, что Матвей Елисеев испытывает проблемы из-за поездки на «Рождественскую гонку», а Александр Логинов — из-за пропуска октябрьского сбора в Рамзау (у него тогда родился ребёнок). Не кажется ли вам странным, что тренеры не предусмотрели эти моменты?

— Получается, тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, а в команде разлад и бардак. Специалисты не работают со спортсменами достаточно тесно. Логинов поехал к ребёнку, а Белозёров был даже не в курсе. Разве так можно? У них нет никакой дисциплины и ответственности.

— На ваш взгляд, это не уважительная причина?

— Да, родился ребёнок, но ты можешь приехать к нему после чемпионата мира. Куда он денется? Если ты хочешь хорошо выступить на соревнованиях, то к делу нужно относиться серьёзнее, дисциплина должна быть жёстче. Елисеев был лучшим из россиян в общем зачёте Кубка мира. Зачем он поехал на эту «Рождественскую гонку»? Это же обыкновенное шоу.

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— Можно ли сказать, что Логинов не блещет из-за проблем с локтем?

— Здесь я ничего не могу сказать. В сборной есть врачи, которые должны лечить локоть Александра, если он действительно его беспокоит, находить способы уменьшить болевые ощущения. Все эти вопросы решаемы.

— Могут ли быть не слишком удачные результаты Логинова связаны с последним решением WADA по России? Всё-таки он, как спортсмен с допинговой историей, рискует остаться без крупных турниров.

— Конечно, он постоянно об этом думает, но нужно смириться с происходящим. Логинову уже ничего не исправить. Ему остаётся только работать, что бы ни говорили в WADA. Тем более, он своё наказание отбыл. Думаю, напряжение испытывает не только Александр, но и остальные российские биатлонисты.

— Не поторопились ли в сборной с исключением Дмитрия Малышко? Всё-таки его опыт мог пригодиться в Антхольце.

— Считаю исключение Малышко абсолютно правильным шагом. Кто-то постоянно «пихал» его в команду, но он не оправдывал доверия. Думаю, это дело рук Александра Касперовича (личный тренер Логинова. — RT).

— Не рановато вызвали в сборную 21-летнего Карима Халили?

— Считаю, его нужно было обкатывать с первых этапов Кубка мира. Понятно, что Халили не покажет высокие результаты сразу, сначала нужно получить необходимый опыт. Нужно не Малышко тянуть в сборную, а пробовать в деле молодёжь. Через два года Олимпийские игры, а у нас в коллективе творится непонятно что. Конечно, болельщики переживают. На самом деле, это полный бардак, и нужно как-то решать проблему. Надо, чтобы тренеры и спортсмены стали одним целым и слышали друг друга.

— Имеет ли смысл присутствие Старых в составе сборной на чемпионате мира ради эстафеты?

— Не особо верю, что на первенстве планеты она покажет хорошие результаты. А в эстафету надо будет ещё попасть, ведь перед ней состоятся личные гонки. Ирина — опытная спортсменка, но иногда она может спокойно допустить четыре промаха. Давайте не будем забегать вперёд паровоза. Поклюка всё покажет. После этапа Кубка мира уже можно будет делать какие-то выводы.

— Можно в нынешнем положении нашей команды выделить хоть какой-то позитив?

— Не хочу повторяться, но тренерам нужно просто сесть и разобраться в ситуации, разложить всё по полочками. Время до чемпионата мира ещё есть. Весь негатив можно исправить и на деле доказать, что мы способны соревноваться с сильнейшими. Надежда умирает последней.