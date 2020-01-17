Работа над ошибками: в Рупольдинге на этапе КМ по биатлону проходит женская эстафета

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону проходит женская эстафета 4 х 6 км. Сборная России представлена Евгенией Павловой, Ириной Старых, Кристиной Резцовой и Екатериной Юрловой-Перхт. В спринте отечественные спортсменки показали крайне низкую скорость, а теперь постараются исправить ситуацию в командной гонке. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Германии.

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