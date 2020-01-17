Работа над ошибками: в Рупольдинге на этапе КМ по биатлону проходит женская эстафета
- globallookpress.com
- © imago sportfotodienst
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17 января 2020
Кристина Резцова, к сожалению, допустила два промаха и рухнула на 11-е место (+1:18,0). Ну, вот всё и снова плохо.
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Хинц отработала точнее и быстрее всех. У Украины и Франции по два промаха. Семеренко уступает немке 12,4 секунды, а Эмони 16,2. А на четвёртое место уже выбралась Экхофф (+27,8)!
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Ну и на первый рубеж уже пришли девушки!
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А Экхофф на первых 900 метрах отыграла у лидера десять секунд! С ума сойти!
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У Франции дальше работает Селия Эмони, у США — Джоанн Файрстил Рид, у Италии — Доротея Вирер, у Норвегии — Тириль Экхофф, у Германии — Катарина Хинц, у Украины — Валентина Семеренко.
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Что ж, скажем спасибо Ирине Старых! Свой этап она провела великолепно!
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Вторая передача эстафеты.
1. Франция, 2. США (+9,5), 3. Украина (+10,1), 4. Германия (+10,5), 5. Швейцария (+28,4), 6. Австрия (+33,0), 7. Финляндия (+43,0), 8. Норвегия
(+47,2), 9. РОССИЯ (+50,9).
Quite a group chasing 🇨🇵 closely with 🇩🇪🇺🇲🇺🇦 just seconds behind! #RUH20pic.twitter.com/AHJeoN3lxm— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2020
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На отметке 5,5 км Старых уже в первой десятке!
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А Старых молодец! На отметке 4,9 км она сократила отставание и уже уступает лидирующей Бескон 52,6 секунды.
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А вот Старых допустила один промах, но переместилась на 12-е место и уступает уже 58,1 секунды. Норвегия прямо перед нами с пятью промахами суммарно. Тоже ничего пока не получается у главных фавориток, но они ещё могут всё исправить.
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