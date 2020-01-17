Работа над ошибками: в Рупольдинге на этапе КМ по биатлону проходит женская эстафета

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Борислав Головин
В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону проходит женская эстафета 4 х 6 км. Сборная России представлена Евгенией Павловой, Ириной Старых, Кристиной Резцовой и Екатериной Юрловой-Перхт. В спринте отечественные спортсменки показали крайне низкую скорость, а теперь постараются исправить ситуацию в командной гонке. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию из Германии.
Работа над ошибками: в Рупольдинге на этапе КМ по биатлону проходит женская эстафета
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  • 17 января 2020

    Кристина Резцова, к сожалению, допустила два промаха и рухнула на 11-е место (+1:18,0). Ну, вот всё и снова плохо. 

  • Хинц отработала точнее и быстрее всех. У Украины и Франции по два промаха. Семеренко уступает немке 12,4 секунды, а Эмони 16,2. А на четвёртое место уже выбралась Экхофф (+27,8)!

  • Ну и на первый рубеж уже пришли девушки! 

  • А Экхофф на первых 900 метрах отыграла у лидера десять секунд! С ума сойти!

  • У Франции дальше работает Селия Эмони, у США — Джоанн Файрстил Рид, у Италии — Доротея Вирер, у Норвегии — Тириль Экхофф, у Германии — Катарина Хинц, у Украины — Валентина Семеренко. 

  • Что ж, скажем спасибо Ирине Старых! Свой этап она провела великолепно! 

  • Вторая передача эстафеты. 

    1. Франция, 2. США (+9,5), 3. Украина (+10,1), 4. Германия (+10,5), 5. Швейцария (+28,4), 6. Австрия (+33,0), 7. Финляндия (+43,0), 8. Норвегия 
    (+47,2), 9. РОССИЯ (+50,9). 

  • На отметке 5,5 км Старых уже в первой десятке! 

  • А Старых молодец! На отметке 4,9 км она сократила отставание и уже уступает лидирующей Бескон 52,6 секунды. 

  • А вот Старых допустила один промах, но переместилась на 12-е место и уступает уже 58,1 секунды. Норвегия прямо перед нами с пятью промахами суммарно. Тоже ничего пока не получается у главных фавориток, но они ещё могут всё исправить. 

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