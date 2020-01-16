С надеждой на медали: российские биатлонисты бегут спринтерскую гонку на этапе КМ в Рупольдинге

Короткая ссылка
Борислав Головин
В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины разыгрывают медали в спринтерской гонке. Сборную России представляют Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. RT ведёт текстовую трансляцию.
С надеждой на медали: российские биатлонисты бегут спринтерскую гонку на этапе КМ в Рупольдинге
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 16 января 2020

    Эх, Гараничев, к сожалению, как и Дале, допустил два промаха на стойке. Со скоростью у Евгения тоже проблемы. 

  • Фуркад! Пять из пяти! Новый лидер есть у нас. На 2,3 секунды Мартен улучшил время Дале. 

  • У Дале сразу два промаха на стойке. А ведь начал неплохо норвежец. 

  • Бенедикт Долль промахов также не допустил и ушёл с рубежа третьим (+1,7). 

  • И Логинов абсолютно точен! Но с рубежа он ушёл четвёртым (+6,2). Впереди помимо Дале и Фийона Майе Яков Фак. 

  • Фийон Майе отработал на ноль, но всё же уступил Дале 0,3 секунды! 

  • Тем временем Фуркад на той же самой отметке показывает третье время (+4,3). Выше Дале и соотечественник Кентен Фийон Майе. 

  • А вот Логинов пока держит скорость лидеров. На отметке 2.0 км Александр показывает третье время (+4,7). 

  • Лидер общего зачёта Кубка мира Мартен Фуркад начал гонку 18-м, а Гараничев отработал на ноль на лёжке. Но отставание ногами у него уже достаточно серьёзное. С рубежа Евгений ушёл третьим (+15,8), уступая Дале и Симону Эдеру.   

  • А вот и Александр Логинов ушёл на старт под 14-м номером! Будем надеяться, что травмированное плечо ему сегодня не помешает. 

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить