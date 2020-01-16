С надеждой на медали: российские биатлонисты бегут спринтерскую гонку на этапе КМ в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины разыгрывают медали в спринтерской гонке. Сборную России представляют Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Александр Вильф