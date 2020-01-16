С надеждой на медали: российские биатлонисты бегут спринтерскую гонку на этапе КМ в Рупольдинге
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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16 января 2020
Эх, Гараничев, к сожалению, как и Дале, допустил два промаха на стойке. Со скоростью у Евгения тоже проблемы.
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Фуркад! Пять из пяти! Новый лидер есть у нас. На 2,3 секунды Мартен улучшил время Дале.
⚠️ New leader, @martinfkde faster than Dale at the first range as the Norwegian missed twice in standing #RUH20pic.twitter.com/Yx1e5oD9DS— IBU World Cup (@IBU_WC) January 16, 2020
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У Дале сразу два промаха на стойке. А ведь начал неплохо норвежец.
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Бенедикт Долль промахов также не допустил и ушёл с рубежа третьим (+1,7).
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И Логинов абсолютно точен! Но с рубежа он ушёл четвёртым (+6,2). Впереди помимо Дале и Фийона Майе Яков Фак.
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Фийон Майе отработал на ноль, но всё же уступил Дале 0,3 секунды!
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Тем временем Фуркад на той же самой отметке показывает третье время (+4,3). Выше Дале и соотечественник Кентен Фийон Майе.
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А вот Логинов пока держит скорость лидеров. На отметке 2.0 км Александр показывает третье время (+4,7).
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Лидер общего зачёта Кубка мира Мартен Фуркад начал гонку 18-м, а Гараничев отработал на ноль на лёжке. Но отставание ногами у него уже достаточно серьёзное. С рубежа Евгений ушёл третьим (+15,8), уступая Дале и Симону Эдеру.
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А вот и Александр Логинов ушёл на старт под 14-м номером! Будем надеяться, что травмированное плечо ему сегодня не помешает.
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