«Вам плевать на имидж и порядочность»: почему поссорились Губерниев и Тихонов

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал популярного телекомментатора Дмитрия Губерниева. По мнению бывшего спортсмена, ведущий использует эфирное время не по назначению и скоро будет отстранён от работы. Журналист, в свою очередь, заявил, что причиной резких слов в его адрес стала зависть. О заочной перепалке Губерниева и Тихонова — в материале RT.

«Я бы поганой метлой гнал вас»

В сети произошла очередная словесная перепалка между четырёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

В воскресенье в немецком Оберхофе завершился этап Кубка мира, и бывший спортсмен подвёл его итоги на своём официальном сайте. Однако рассуждения коснулись не только выступления россиян, но и популярной телепрограммы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

В частности, Тихонов подчеркнул, что его возмущает манера работы ведущего. По мнению олимпийского чемпиона, стремление Губерниева найти позитивные моменты даже в неудачном выступлении российских биатлонистов переходит все границы.

По мнению специалиста, свойственная Дмитрию Губерниеву ироничность на самом деле унижает болельщиков сборной России.

«Хватит ходить и побираться. Вы играете роль шутов и клоунов, но вы же представители когда-то великой России. Вы этим самым унижаете всю страну и весь наш биатлон, который имеет столько побед», — заявил он.

Также, по словам прославленного спортсмена, в схожей манере работают и другие журналисты, занятые в программе Губерниева. При этом Тихонов уверен, что им приходится выполнять требования ведущего вопреки собственным желаниям.

«Я бы поганой метлой гнал вас от Оберхофа и до ворот вашего дома и больше не выпускал бы на экран. Вам плевать на имидж и порядочность. Я всё скажу, что думаю о вас на чемпионате мира. Вы же наверняка читаете комментарии о вас, это катастрофа. Дима, все, кто с тобой работает, выполняют твою волю. По их физиономиям видно, что им это тоже неприятно», — констатировал олимпийский чемпион.

Чуть ранее Тихонов выразил возмущение и тем, что во время биатлонных эфиров Губерниев упоминает свои коммерческие концерты.

«Реклама на телевидении стоит гигантских денег. Так какого чёрта он делает это за счёт любителей биатлона?» — задался вопросом экс-биатлонист.

В то же время Тихонов напомнил, что когда-то ему нравилась работа Губерниева. Однако сегодня из-за отсутствия профессионализма он сравнил его с президентом СБР Владимиром Драчёвым, которого также активно критикует.

«Я помню того Губерниева, который стоял в сторонке, когда я был президентом, и не делал глупых высказываний и заявлений. А сейчас он готов стать главным тренером сборной России по биатлону. Я думаю, что ему можно предложить заменить Драчёва на посту президента. Хуже уже не будет», — добавил Тихонов.

В ответ телекомментатор традиционно не стал отмалчиваться и опубликовал пост в своём Telegram-канале, напомнив о том, что олимпийский чемпион когда-то сидел в тюрьме по обвинению в подготовке покушения на тогдашнего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как считает Губерниев, экс-спортсмен ему попросту завидует.

«Мой золотой, милый и славный Александр Тихонов! Когда я стоял в сторонке, вы, мой кавалергард, сидели в камере за попытку организовать заказное убийство, а потом долго скрывались за границей. Продолжайте смешить мои тапочки. Русскую биатлонную программу недоброжелателям победить не удастся и сожрать из зависти не получится — подавитесь», — написал Губерниев.

Тихонов, в свою очередь, не оставил без внимания комментарий ведущего. В ответ эксперт назвал Губерниева идиотом и заявил, что скоро его отстранят от эфиров.

«Этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком! Почитайте его статью, где он пишет, что уважает Баскова и Киркорова, а его матом кроет вся страна. Это же не моё мнение, с моим мнением всё понятно. Этому дураку больше нечего сказать. Мы видим, что на него отрицательно реагирует вся страна. Мне звонили очень серьёзные люди, думаю, его скоро аккуратненько выгонят. Фигурное катание ему не дали, Вяльбе его выгнала. О чём говорить? Он же знает прекрасно, что больше нечем укусить», — заявил Тихонов в интервью изданию Sport24.

«Милый, добрый, сумасбродный старик»

Впрочем, для российских поклонников биатлона ссора лауреата ТЭФИ и четырёхкратного олимпийского чемпиона становится уже делом привычным. Так, в декабре 2019 года Тихонов уже призывал отстранить Губерниева от работы со сборной России.

«Я бы клоунов во главе с Губерниевым выгнал оттуда. Во всех странах есть телевидение, но никто с микрофоном не лезет постоянно. Они приходят в отель перед гонками. Губерниеву нужно посмотреть себя в повторе, далеко не фотогеничен. Всё время ухмылки! Громко его слушать вообще невозможно, он как пулемёт Максим лупит всё подряд», — резюмировал тогда Тихонов в интервью изданию Sport24.

Также экс-биатлонист признался, что, раскритиковав однажды ведущего, он позднее получил от него личное сообщение.

«Я как-то Губерниева уже покритиковал, а он мне написал СМС: «Я вроде как один остался, кто ещё вас уважает!» Ну дурак дураком!» — добавил Тихонов.

Прочитав комментарии экс-спортсмена, ведущий, как всегда, не стал сдерживаться.

«Ах, Александр Тихонов, ну каких клоунов вы можете выгнать? Цирк, которым вы руководили, давно уехал! Клоуны остались, а где вы? Мой милый, добрый, сумасбродный старик, люблю вас!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Спустя всего несколько дней Тихонов вновь ополчился на журналиста. На этот раз четырёхкратный олимпийский чемпион подчеркнул, что комментатор окончательно превратился в шоумена.

«Программы Дмитрия Губерниева всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Спортсмены, как звери в зоопарке, находятся под наблюдением его бригады. Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры. Ты уже не комментатор, а шоумен. Тебе надо вести какое-нибудь дешёвое реалити-шоу», — отметил Тихонов на своём официальном сайте.

Тогда Дмитрий Губерниев вновь ответил спортсмену. Телеведущий дал понять, что ничуть не обиделся, и назвал олимпийского чемпиона своим персональным поклонником.

«Дорогой Александр Тихонов! Мой дорогой, сумасбродный зритель, мой персональный поклонник! Смотрите мои программы, слушайте мои репортажи, негодуйте, радуйтесь, обсуждайте, пишите! И... пилите, Шура, пилите... Они золотые!» — подытожил он.

Стоит отметить, что в далёком 2011 году Тихонов действительно относился к работе комментатора с уважением. Олимпийский чемпион встал на защиту Дмитрия Губерниева, когда на того обрушилось негодование со стороны футбольных фанатов. Тогда в перерыве матча «Спартак» — ЦСКА в эфир попала нецензурная брань комментатора, но Тихонов призывал не судить ведущего слишком строго.

«Я с большим уважением отношусь к таланту этого человека. Не хочу обижать других комментаторов, но со времён Николая Николаевича Озерова Диму сравнить просто не с кем», — написал он тогда на своём сайте.