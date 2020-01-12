Драчёв: ожидания были больше от этого этапа КМ по биатлону в Оберхофе

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление национальной команды на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Драчёв: ожидания были больше от этого этапа КМ по биатлону в Оберхофе
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Ожидания были больше от этого этапа, но будем работать дальше, проведём работу над ошибками, и я думаю, что в Рупольдинге команда постарается исправиться», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Сборная России не смогла завоевать ни одной медали на этапе в Оберхофе. Лучшим результатом команды стало четвёртое и пятое места Матвея Елисеева и Александра Логинова в мужском спринте, а также четвёртое место мужской команды в эстафете 4 × 7,5 км.

Ранее сообщалось, что тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте.

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